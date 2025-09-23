У СУБОТИЦИ ОТВОРЕН МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ Постхумно награда др Зорану Ђерићу
Уручењем Награде „Отон Томанић” за театролошко промишљање у домену позоришта за децу и младе др Борису П. Голдовском из Русије отворен је 32. међународни фестивал позоришта за децу Суботица.
Овогодишње фестивалско издање траје до 26. септембра и одржава се на неколико локација у Суботици, а у главном програму је на репертоару 13 представа ансамбала из Пољске, Словачке, Шпаније, Швајцарске, Бугарске, Турске, Мексика, Колумбије, Словеније, Босне и Херцеговине/Републике Српске, као и представе домаћих позоришта из Београда, Новог Сада и Суботице.
У наставку свечаности, Награде за животно дело „Мали принц”, за изузетан допринос развоју културе и сценске уметности за децу, додељене су Фенг Ли из Кине у категорији иностраних, а Здравку Мићановићу у категорији домаћих стваралаца, док је постхумно додељена и награда др Зорану Ђерићу, дугогодишњем директору и селектору фестивала који је преминуо прошле године. У име Зорана Ђерића награду је примила његова супруга, композиторка Јасмина Митрушић Ђерић.
„Ваш рад повезује данашњи свет са будућношћу и представља једну моћну и утицајну платформу глобалног позоришта за децу, отварајући ново поглавље у будућим српско-кинеским односима, односима које краси нераскидиво пријатељство наше две земље”, захвалила је на награди Фенг Ли , председница Кинеског драмског дечјег друштва.
На церемонији отварања представљен је фестивалски жири, чије одлуке ће бити саопштене на церемонији доделе награда и затварања фестивала у петак, 26. септембра а који чине овогодишњи добитници награде за животно дело “Мали принц” Фенг Ли и Здравко Мићановић, као и Џереми Тарнер из Велса.