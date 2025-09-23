few clouds
26°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У СУБОТИЦИ ОТВОРЕН МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШТА ЗА ДЕЦУ Постхумно награда др Зорану Ђерићу

23.09.2025. 11:02 11:05
Пише:
Игор Бурић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Д. Вујковић

Уручењем Награде „Отон Томанић” за театролошко промишљање у домену позоришта за децу и младе др Борису П. Голдовском из Русије отворен је 32. међународни фестивал позоришта за децу Суботица.

Овогодишње фестивалско издање траје до 26. септембра и одржава се на неколико локација у Суботици, а у главном програму је на репертоару 13 представа ансамбала из Пољске, Словачке, Шпаније, Швајцарске, Бугарске, Турске, Мексика, Колумбије, Словеније, Босне и Херцеговине/Републике Српске, као и представе домаћих позоришта из Београда, Новог Сада и Суботице. 

У наставку свечаности, Награде за животно дело „Мали принц”, за изузетан допринос развоју културе и сценске уметности за децу, додељене су Фенг Ли из Кине у категорији иностраних, а Здравку Мићановићу у категорији домаћих стваралаца, док је постхумно додељена и награда др Зорану Ђерићу, дугогодишњем директору и селектору фестивала који је преминуо прошле године. У име Зорана Ђерића награду је примила његова супруга, композиторка Јасмина Митрушић Ђерић. 

„Ваш рад повезује данашњи свет са будућношћу и представља једну моћну и утицајну платформу глобалног позоришта за децу, отварајући ново поглавље у будућим српско-кинеским односима, односима које краси нераскидиво пријатељство наше две земље”,  захвалила је на награди Фенг Ли , председница Кинеског драмског дечјег друштва. 

На церемонији отварања представљен је фестивалски жири, чије одлуке ће бити саопштене на церемонији доделе награда и затварања фестивала у петак, 26. септембра а који чине овогодишњи добитници награде за животно дело “Мали принц” Фенг Ли и Здравко Мићановић, као и Џереми Тарнер из Велса.

фестивал позоришта за децу зоран ђерић
Извор:
Дневник
Пише:
Игор Бурић
Култура Сцена
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај