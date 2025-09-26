ПОЕТИКА МАЛИХ СТВАРИ Меморијална изложба графика Милана Станојева у Поклон збирци Рајка Мамузића
У изложбеним просторијама Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића јуче је постала посетиоцима доступна збирка од петнаест графичких листова недавно преминулог новосадског графичара Милана Станојева (1938-2025), чији рад је обележио период развоја графике на уметничкој сцени Војводине у другој половини 20. века, али и шире.
Публика ће моћи да погледа графике из најплоднијег периода графичарског рада овог уметника у распону од четири деценије (1966–1996), које илуструју његов посвећен рад у домену графике и високе домете у реализацији техничких, стилских и поетичких елемената.
Поред интересовања за развој и усавршавање различитих видова дубоке штампе, ова збирка графика рефлектује и уметникову преокупацију изражајним језиком нове фигурације и иновативним тумачењем класичних тема у оквиру постмодернистичких тенденција. Критика је сагласна да је Станојев својим оригиналним рукописом утицао на развој модерног и рађање постмодерног уметничког израза у другој половини двадесетог века.
При томе су га занимале многе теме: људи, свакодневни употребни предмети, приказивао је поетичке вредности предела, истраживао светлост и сенку у природи и на урбаним детаљима. Аутор је збирку графика поклонио Поклон збирци Рајка Мамузића након самосталне изложбе приређене 2009. године. Изложба је отворена до 17. октобра.