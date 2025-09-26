few clouds
15°C
26.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЕТИКА МАЛИХ СТВАРИ Меморијална изложба графика Милана Станојева у Поклон збирци Рајка Мамузића

26.09.2025. 09:44 09:45
Пише:
Мирослав Стајић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Промо/ Спомен збирка Рајка Мамузића

У изложбеним просторијама Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића јуче је постала посетиоцима доступна збирка од петнаест графичких листова недавно преминулог новосадског графичара Милана Станојева (1938-2025), чији рад је обележио период развоја графике на уметничкој сцени Војводине у другој половини 20. века, али и шире.

Публика ће моћи да погледа графике из најплоднијег периода графичарског рада овог уметника у распону од четири деценије (1966–1996), које илуструју његов посвећен рад у домену графике и високе домете у реализацији техничких, стилских и поетичких елемената. 

Поред интересовања за развој и усавршавање различитих видова дубоке штампе, ова збирка графика рефлектује и уметникову преокупацију изражајним језиком нове фигурације и иновативним тумачењем класичних тема у оквиру постмодернистичких тенденција. Критика је сагласна да је Станојев својим оригиналним рукописом утицао на развој модерног и рађање постмодерног уметничког израза у другој половини двадесетог века. 

При томе су га занимале многе теме: људи, свакодневни употребни предмети, приказивао је поетичке вредности предела, истраживао светлост и сенку у природи и на урбаним детаљима.  Аутор је збирку графика поклонио Поклон збирци Рајка Мамузића након самосталне изложбе приређене 2009. године. Изложба је отворена до 17. октобра.

Спомен збирка Рајка Мамузића изложба
Извор:
Дневник
Пише:
Мирослав Стајић
Култура Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај