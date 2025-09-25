few clouds
18°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРИ НАГРАДЕ „ЈЕРМИ” Успех представе АУНС на позоришном фестивалу у Александрији

25.09.2025. 10:05 10:06
Пише:
Наташа Пејчић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: ФБ АУНС

Академија уметности у Новом Саду објавила је да је представа „Јерма“, настала као практични део докторског рада Александре Пејић, остварила велики успех на Међународном позоришном фестивалу у Александрији (Alexandria International Theatre Festival – Theatre without Fund), и освојила чак три награде.

Награда за глумачку бравуру припала је Данилу Миловановићу Вукмановићу, за најбољу најбољу глумицу Александри Пејић, којој је додељена и награда за кореографију.

Представа „Јерма“ је, како истиче АУНС, упркос језичкој баријери и извођењу уз превод, наишла на изузетне реакције публике и награђена је аплаузом праћеним овацијама.

Фестивал у Александрији, основан 2008, како подсећа АУНС, окупља уметнике из целог света и негује размену културних искустава кроз савремене и иновативне позоришне форме.

Академија уметности у Новом Саду представа
Извор:
Дневник
Пише:
Наташа Пејчић
Култура Сцена
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај