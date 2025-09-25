ТРИ НАГРАДЕ „ЈЕРМИ” Успех представе АУНС на позоришном фестивалу у Александрији
Академија уметности у Новом Саду објавила је да је представа „Јерма“, настала као практични део докторског рада Александре Пејић, остварила велики успех на Међународном позоришном фестивалу у Александрији (Alexandria International Theatre Festival – Theatre without Fund), и освојила чак три награде.
Награда за глумачку бравуру припала је Данилу Миловановићу Вукмановићу, за најбољу најбољу глумицу Александри Пејић, којој је додељена и награда за кореографију.
Представа „Јерма“ је, како истиче АУНС, упркос језичкој баријери и извођењу уз превод, наишла на изузетне реакције публике и награђена је аплаузом праћеним овацијама.
Фестивал у Александрији, основан 2008, како подсећа АУНС, окупља уметнике из целог света и негује размену културних искустава кроз савремене и иновативне позоришне форме.