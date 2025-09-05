ЈЕЗИКОМАНИЈА: Рентакар, апропо и визави
У нашем језику одавно су се одомаћиле разне стране синтагме, нарочито оне француског и енглеског порекла.
Најчешће их користимо у говору, али када треба да их запишемо настаје недоумица: да ли писати одвојено, спојено, курзивом, или их пак прилагодити српском језику.
Пример за то је „rent a car”, фраза енглеског порекла која се у српском толико одомаћила да се често пише различито: рент а кар, рентакар, па чак и rent-a-car. Језикословци ипак препоручују прилагођено писање РЕНТАКАР, јер се ради о јединственом појму који се више не осећа као страна конструкција, већ као део нашег лексичког фонда.
Слично је и с француским изразима, рецимо „à propos”. Код нас се користи у значењу „у вези с тим”, „поводом тога”. Пише се АПРОПО, мада се често сусреће и одвојено писање, што није правилно.
Још један чест пример јесте „vis-à-vis”, који се код нас користи у значењу „наспрам”, „према”. Многи га пишу изворно, али у нормативним приручницима срешћемо прилагођени облик ВИЗАВИ.
Правило је, дакле, јасно: када се страни израз у потпуности одомаћи и често употребљава, треба га писати прилагођено. Ако је реч о новом, специфичном термину који тек улази у употребу, може се оставити изворни облик, обично у курзиву.
На тај начин језик чува равнотежу: с једне стране остаје отворен за нове утицаје, а с друге стране води рачуна о својој конзистентности и правилности. Зато је важно да се трудимо да не будемо само преписивачи, већ и да прилагодимо оно што користимо.
Н. Мирковић