overcast clouds
12°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАГРЉАЈ ТАНГА, ЏЕЗА, КЛАСИКЕ... У сусрет финалу јубиларних Новосадских музичких свечаности

22.10.2025. 09:29 09:31
Пише:
Наташа Пејчић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: МОНС/ промо

Претпоследњег дана јубиларног 50. Номуса, вечерас у 20 часова у Синагоги публика ће слушати “хипнотишућу музичку мешавину” танга, џеза, класике, и осталих ритмова и праваца, у извођењу дуа Венсан Перани, хармоника, и Емил Паризјан, сопран саксофон, који ће представити свој албум “Абразо”(Загрљај) .

- Вероватно је мало музичара који се познају тако добро као њих двојица. У протеклих десет година одсвирали су више од хиљаду концерата, од чега преко шест стотина управо као дуо. Наступали су у најважнијим концертним дворанама и на фестивалима широм Европе и света. Њихов албум “Абразо” црпи инспирацију из читаве уметничке форме једне културе, из танга: његове елеганције, сете и ритмичког и мелодијског богатства - наводи Музичка омладина Новог Сада, организатор Номуса. 

На новосадском концерту неће свирати дословно оригиналне комаде, већ се вешто поигравају с делима Астора Пјацоле, Томаса Губича и Гзавијеа Кугата, али има ту и њихових ауторских композиција написаних у танго духу, па обрада песама, попут “Арми дримерс” Кејт Буш. 

– Музика је заиста најбоља и најлепша школа дијалога – изјавио је Венсан Перани за „Дневник”. Она нас учи дијалогу, размени мисли и осећања. Она нас инспирише и обевезује да слушамо другог, да реагујемо и размишљамо о ономе што смо чули од неког, она нас наводи да се пропитујемо и пронађемо неко своје место... Када би свет функционисао, нпр, као један џез квартет, све би било много умереније и стишаније. Истина је пак да је данас тако много монолога, много тонова који надгласавају друге. И то је заиста узне- мирујуће. Музика не галами: она отвара и повезује. Нескромно гајим наду да ће музика једном инспирисати свет и људе да другачије комуницирају и да поредак ствари уопште буде другачији.   Н. П-ј.

номус
Извор:
Дневник
Пише:
Наташа Пејчић
Култура Музика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај