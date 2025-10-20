overcast clouds
СРПСКЕ РАТНИЦЕ ОСВОЈИЛЕ ПЕКИНГ Фотограф Павел Сурови из Кисача представља Србију на међународној смотри „Photo Beijing 2025“

20.10.2025. 18:56 19:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
раднита
Фото: Павел Сурови/Приватна архива

ПЕКИНГ: У Пекингу је свечано отворена међународна недеља фотографије „Photo Beijing 2025“, једна од највећих јесењих културних манифестација у Кини, коју организује Министарство културе и туризма НР Кине. Изложбе ће трајати до 27. октобра.

Овогодишњи програм ставља у фокус уметнике из десет земаља, међу којима су Индија, Турска, Египат, Индонезија, Румунија и Србија, а аутор изложбе „Најбољи председници фотографија из 10 земаља“ је Гуо Ђинг, председник Међународне фотографске уније.

сурови
Фото: Павел Сурови/Приватна архива

Србију представља Павел Сурови из Кисача, прослављени фотограф и директор Културног центра Кисач, који излаже десет фотографија великог формата у унутрашњости кинеског Миленијумског споменика. На плакату изложбе налази се његова фотографија „Српска ратница“.

сурови
Фото: Павел Сурови/Приватна архива

„Моје српске ратнице, у архаичним ношњама са мачевима, штитовима и жезлима, освојиле су Кину својом снагом и лепотом. Посебна је част што Србија и мој Кисач блистају у централном делу изложбе, који је уједно и најпосећенији“, изјавио је Сурови.

Овај уметник је већ ове године одржао три самосталне изложбе у Кини у Пекингу, Тајану и Нанђингу, као и освојио златну медаљу на међународном фото такмичењу GPU China. Његов награђивани пројекат „Трон“, за који је добио више од 100 медаља широм света, остаје један од највише оцењиваних фото-пројеката потеклих из Србије.

изложба фотографија пекинг павел сурови
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Најновије вести
