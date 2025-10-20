НАСТАВЉА СЕ ЈУБИЛАРНИ НОМУС Серанов трио свира Баха
Виртуоз на усној хармоници Антонио Серано, који је током импресивне каријере свирао уз раме са великанима какав је био гитариста Пако де Лусија, пре неколико дана је добио шпанску Националну награду за савремену музику.
На јубиларне Новосадске музичке свечаности Серано долази са својим сад већ легендарним пројектом BACH & „BACH”, где му се на сцени придружују пијаниста Данијел Ојарсабал и контрабасиста Пабло Мартин.
Овај трио публику води кроз композиција највећег барокног генија, изведене најпре на традиционалан начин, а онда као импровизације у џез и фламенко стилу.
„Наш наступ почињемо извођењем Баха онако како је оригинално написан. У другој половини концерта почињемо да прелазимо на џез. – Џез део концерта састоји се од импровизација на дела која је написао – Данијел, заснованих на различитим мотивима преузетим из више Бахових дела. Он нас добро познаје и израдио је ове аранжмане и композиције као кројач који кроји одело по мери”, изјавио је Серано за „Дневник”.
Улазнице за концерт могу се купити два сата пред почетак концерта у холу Синагоге по цени од 1.500 динара партер средина и галерија и 1.200 динара партер са стране. М. С.