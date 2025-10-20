НОВОСАДСКА ПРЕМИЈЕРА НАШЕГ КАНДИДАТА ЗА ОСКАРА „Сунце никад више” вечерас у СКЦ-у
Новосадска премијера нашег кандидата за Оскара, филма „Сунце никад више“, редитеља Давида Јовановића, одржаће се у Студентском културном центру Нови Сад (Улица Владимира Перића Валтера 5) вечерас у 20 часова.
Након пројекције биће уприличен разговор са редитељем. Улаз на пројекцију је бесплатан.
Филм је Јовановићев дипломски рад, редитељски првенац, реализован у копродукцији са Факултетом драмских умет- ности и продукцијском кућом „Поинтлес филмс“. Јовановић у овом филму говори о оцу и сину чије животе из корена мења рудник, који приморава становнике њиховог села да један по један напуштају своје домове.
Улоге тумаче Душан Јовић, Растко Рацић, Наташа Марковић, Радован Миљанић, Јоаким Тасић, и Светозар Цветковић у улози Бога. Светска премијера овог филма била је крајем прошле године на Међународном филмском фестивалу у Талину, а српска на 30. Фестивалу ауторског филма. На фестивалу „L’Europe autour de l’Europe“ у Паризу филм је у мају освојио награду студентског жирија, у оквиру главне такмичарске селекције.
Пројекција овог филма део je циклуса бесплатних филмских пројекција које је покренуо СKC и током којих ће публика имати прилику да ужива у ванвременским остварењима великих мајстора седме уметности као што су Фелини, Чаплин, Кишловски, Трир, Линч, Каурисмаки, Варда и многих других. Програм обухвата и награђиване савремене филмове, добитнике престижних признања попут Оскара и Златне палме, као и значајна домаћа остварења.