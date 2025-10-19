clear sky
ШКОЛА АКВАРЕЛА АКАДЕМСКОГ СЛИКАРА БРАНИСЛАВА МАРКОВИЋА У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ Цртеж је најбољи ЕКГ душе

19.10.2025.
Пише:
Леа Радловачки
Извор:
Дневник
акварел
Фото: Дневник.рс / Л. Радловачки

Музеј Војводине већ 16 година домаћин је школе акварела коју води академски сликар Бранислав Марковић, а која је намењена свима који желе да се опробају у овој ликовној техници која је иначе поприлично запостављена.

И у животу овог уметника акварел не би заузимао значајно место да се, по дипломирању на Академији ликовних умјетности у Сарајеву 1979. године, није нашао у ситуацији у којој није имао другог избора.

– Акварелом сам почео да се бавим у самом почетку из чисте немогућности да решим проблем атељеа, јер га нисам имао, иначе бих вероватно одмах, као и сви сликари, кренуо на уље и на „озбиљне” технике – присећа се наш саговорник. – Срећа у несрећи је била та што сам имао само спаваћу собу у стану код родитеља, где не вреди радити уљем због хемије, тако да оно што сам могао да радим у соби био је акварел. У почетку су то били бојажљиви акварели, малог формата, неуки, нисам ни технику познавао, јер на Академији се, нажалост, акварел не изучава.

акварел
Фото: Дневник.рс / Л. Радловачки

Ипак, то га није спречило да деценијама касније држи школу посвећену овој техници и то у једној од најеминентнијих установа у нашем граду – Музеју Војводине, где сваке суботе од 10 сати, од септембра па до јуна (с тим да у јануару, као и током јула и августа имају „распуст”), имају двочасовна дружења.

– Наша школа је многима променила животе, учинила их квалитетнијим, а ја сам поносан и срећан што је тако. Има оних који дођу и кажу како немају талента за сликање, али не можете ни да знате да ли га имате ако нисте пробали. Битан је рад, јер уметност је вештина која се стиче вежбом, а не учењем. Увек волим да кажем да је цртеж најбољи ЕКГ душе, јер приликом цртања и сликања рука вам титра као срце, па је линија некад испрекидана, а кад сте мирни, онда су линије овалне. То је несвестан процес – појашњава Марковић, захваљујући коме је акварел постао препознатљив у нашем граду, чак до те мере да је пре десет година основано и Друштво акварелиста „Вир”.

акварел
Фото: Дневник.рс / Л. Радловачки

Међу полазницима у школи има разних узраста и профила, али све их повезује иста жеља – да се опробају у акварелу.

– Сликање је за мене као медитација – каже Невена Балош, која долази у школу већ годину дана. – По природи сам перфекциониста, реалиста, а акварел ми не дâ да то будем, па ја себе изазивам на силу да се опустим, али кад успем, онда је то као медитација. Допада ми се што из часа у час сазнајем нешто ново о сликању, али и о себи, као и то што у акварелу не постоје грешке.

С друге стране, Александра Милетић је полазница која се прикључила школи акварела пре 13-14 година, а онда јој се поново вратила 2020. Осим пријатне атмосфере на дружењима, прија јој што развија вештине и што је субота постала дан за њу и њено време.

акварел музеј војводине
Извор:
Дневник
Пише:
Леа Радловачки
