(ВИДЕО) ПРЕДАВАЊЕ ВЛАДИМИРА ПАПИЋА НА ТЕМУ „УСТА ПУНА ЗЕМЉЕ БРАНИМИРА ШЋЕПАНОВИЋА“ НА ЈУТЈУБ КАНАЛУ КЦНС Преломни тренуци српске књижевности шездесетих
Предавање Владимира Папића на тему „Уста пуна земље Бранимира Шћепановића“ одржано 18. октобра може се погледати на Јутјуб каналу Културног центра Новог Сада.
Роман „Уста пуна земље“ Бранимира Шћепановића објављен је 1974. године и представља значајно дело српске књижевности. У свету је продато више од пола милиона примерака ове књиге. Папић говори о преломним тренуцима унутар српске књижевности шездесетих и седамдесетих година 20. века где, упркос светској слави, Шћепановић бива занемарен и заборављен због одређених полемика са Данилом Кишом.
„Уста пуна земље“ је врло важан роман, иако невелик обимом, због тога што представља различите перспективе разумевања јунака унутар колектива и унутар борбе са сопственом прошлошћу, смртношћу и идентитетом.