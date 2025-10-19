"ДАНАС СМО ИЗГУБИЛИ НАШЕГ БРАТА. НАШЕГ САБОРЦА. НАШ ОТКУЦАЈ СРЦА" Умро Сем Риверс, један од оснивача бенда Лимб Бизкит
Сем Риверс, басиста и оснивач бенда Лимп Бизкит, преминуо је у суботу, објавио је бенд на друштвеним мрежама.
Узрок смрти није наведен, иако је имао историју болести јетре повезане са алкохолом; имао је 48 година.
„Данас смо изгубили нашег брата. Нашег саборца. Наш откуцај срца“, написао је бенд. „Сем Риверс није био само наш басиста — био је чиста магија. Пулс испод сваке песме, мир у хаосу, душа у звуку.“
Рођен у Џексонвилу, Флорида, 1977. године, Сем Риверс је почео да свира музику у средњој школи, почевши од тубе јер је његов пријатељ, будући бубњар Лимп Бизкита Џон Ото, свирао џез бубњеве. Иако се за Риверса и Ота често говори да су рођаци, њих двојица су првобитно мислили да су у сродству, али се испоставило да нису.
Сем Риверс се касније пребацио на бас и гитару, и спријатељио се са будућим певачем/репером Лимп Бизкита Фредом Дурстом. Њих двојица су основали краткотрајан бенд под називом Malachi Саге, али су се убрзо прегрупирали са Џоном Отом како би 1994. године основали Лимп Бизкит, ујединивши се са луцкастим гитаристом Весом Борландом (који би напуштао и поново се придруживао бенду неколико пута), а касније и са бившим чланом Хоусе оф Паин Ди-џејем Литлом.
Бенд је био усклађен са брзорастућим „ну-метал“ покретом и, након наступа у Лос Анђелесу као предгрупа Корну, потписали су уговор са Флип Рецордс, чији је оснивач, Џордан Шур, касније склопио уговор о дистрибуцији са Интерсцопе-ом за деби албум бенда. Тај албум, „Three Dollar Bill Y’all“, објављен је 1997. године, а бенд је интензивно турнејео са Дефтонес, Хелмет, и на Warped туру. Брзо растући успех кулминирао је њиховим следећим албумом из 1999. године, „Сигнифицант Other“, вођеним синглом „Ноокие“ и полуозбиљним метал обрадом хита Џорџа Мајкла „Faith“.
Албум је доспео на прво место Билборд 200 листе, а Лимп Бизкит је брзо постао један од највећих рок бендова у земљи. Међутим, њихов наступ на катастрофалном Вудсток фестивалу 1999. године био је обележен насиљем; многи су кривили Фреда Дурста за нереде, јер је сурфовао по публици на даскама које су изгредници откинули са фестивалских објеката, а затим је повикао „Није била наша кривица“ док је напуштао бину, иако се мишљења разликују. Насиље је резултирало са три смртна случаја, десетинама повређених и 44 хапшења, усред вишеструких инцидената силовања, вандализма и подметања пожара.
Бенд је наставио са албумом „Chocolate Старфисх анд the Хот Дог Флаворед Water“ из 2000. године, али Фред Дурстови нефилтрирани, често хомофобични и сексистички текстови и коментари, као и стални сукоби између њега и Веса Борланда, резултирали су одласком Борланда из бенда 2001. године. Сем Риверс се пребацио на гитару за албум бенда „Ресултс May Vary“ из 2003. године, али се Вес Борланд поново придружио следеће године.
Лимп Бизкит је паузирао 2006. године, а Сем Риверс је радио као продуцент са бендовима из Џексонвила Бурн Сеасон и The Ембрацед, улогу коју је наставио након што се бенд поново окупио 2009. године. Лимп Бизкит је наставио да турнеје и повремено објављује албуме током наредних година, иако је Сем Риверс напустио бенд 2015. године из здравствених разлога за које је касније открио да су проблеми са јетром због злоупотребе алкохола.
„Добио сам болест јетре од прекомерног пијења… Морао сам да напустим Лимп Бизкит 2015. године јер сам се осећао ужасно, а неколико месеци након тога схватио сам да морам да променим све јер сам имао веома озбиљну болест јетре“, рекао је Сем Риверс писцу Џону Видерхорну. „Престао сам да пијем и радио сам све што су ми доктори рекли. Добио сам терапију за алкохол и трансплантацију јетре, која је била савршено подударна.“
Поново се придружио 2018. године и остао до своје смрти.
„Био је јединствен човек. Истинска легенда над легендама“, закључио је бенд у својој објави у суботу. „И његов дух ће живети заувек у сваком ритму, свакој бини, свакој успомени“, наставио је бенд. „Волимо те, Семе. Носићемо те са собом, увек. Почивај у миру, брате. Твоја музика никада не престаје.“