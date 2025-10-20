„У ЗВЕЗДАНОЈ СМОЛИ“ Промоција књиге др Слађане Миленковић на Сајму књига у Београду
Проф. др Слађана Миленковић из Сремске Митровице представиће своју нову збирку прича „У звезданој смоли“ на овогодишњем Међународном београдском сајму књига.
Промоција ће се одржати у сали „Васко Попа“, у уторак, 28. октобра, од 15 до 16 часова, а сви љубитељи савремене прозе позвани су да присуствују овом књижевном догађају.
Збирку је објавила Издавачка кућа Свет књиге из Београда. Реч је о жанровски и тематски разуђеном делу, које повезује наизглед удаљене светове у јединствену целину. Кроз пажљиво структурисане циклусе, ауторка води читаоца од митских и историјских оквира, преко урбаних и савремених пејзажа, па све до интимних и реалистичних прича с примесама магијског.
Стилски разиграна и емоционално дубока, збирка „У звезданој смоли“ одише благом иронијом, сентименталношћу и аутентичним приповедачким гласом који оставља снажан утисак.
Позивају се заинтересовани да присуствују промоцији и открију светове које је Слађана Миленковић уткала у звездану смолу речи.