СПЕКТАКЛ У ГРАДСКОЈ КОНЦЕРТНОЈ ДВОРАНИ Велики концерт Кинеске националне опере
У среду, 22. октобра у 19 часова, у Градској концертној дворани, одржаће се концерт уметника Кинеске националне опере, једног од водећих ансамбала Азијско-пацифичког региона.
Овај догађај представља наставак успешне сарадње Мреже културних станица са кинеским партнерима, под окриљем Културног центра Новог Сада, и доноси публици спој врхунског вокалног извођења, симфонијског звука и богате кинеске музичке традиције.
Кинеска национална опера, основана 1952. године, више од седам деценија негује уметност оперског израза, спајајући класично и савремено у извођењу својих реномираних уметника.
Организатори су: Културни центар Новог Сада, Мрежа културних станица, Кинески културни центар и Кинеска национална опера, уз подршку Амбасаде Народне Републике Кине у Србији.
Улаз је слободан.