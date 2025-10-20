overcast clouds
15°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СПЕКТАКЛ У ГРАДСКОЈ КОНЦЕРТНОЈ ДВОРАНИ Велики концерт Кинеске националне опере

20.10.2025. 16:35 16:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
опера
Фото: промо

У среду, 22. октобра у 19 часова, у Градској концертној дворани, одржаће се концерт уметника Кинеске националне опере, једног од водећих ансамбала Азијско-пацифичког региона.

Овај догађај представља наставак успешне сарадње Мреже културних станица са кинеским партнерима, под окриљем Културног центра Новог Сада, и доноси публици спој врхунског вокалног извођења, симфонијског звука и богате кинеске музичке традиције.

опера
Фото: промо

Кинеска национална опера, основана 1952. године, више од седам деценија негује уметност оперског израза, спајајући класично и савремено у извођењу својих реномираних уметника.

Организатори су: Културни центар Новог Сада, Мрежа културних станица, Кинески културни центар и Кинеска национална опера, уз подршку Амбасаде Народне Републике Кине у Србији.

Улаз је слободан.

градска концертна дворана концерт кинези
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Музика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МЛАДЕ НАДЕ МУЗИКЕ У ГРАДСКОЈ КОНЦЕРТНОЈ ДВОРАНИ Концерт „Лиман зове и Супер свирка“ у суботу бесплатан за све заинтересоване
концерт

МЛАДЕ НАДЕ МУЗИКЕ У ГРАДСКОЈ КОНЦЕРТНОЈ ДВОРАНИ Концерт „Лиман зове и Супер свирка“ у суботу бесплатан за све заинтересоване

03.10.2025. 14:10 14:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај