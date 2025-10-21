ВЕЧЕРАС НА ЈУБИЛАРНИМ НОВОСАДСКИМ МУЗИЧКИМ СВЕЧАНОСТИМА Моцарт, оркестар и два клавира
Јединственом Моцарту, непревазиђеном музичком генију, посвећен је вечерашњи концерт Номуса, који у 20 часова у Синагоги приређује Војвођански симфонијски оркестар, под диригентским вођством Валентина Урјупина, са солистима на клавиру Алексејем Володином и Едит Пењом.
На програму су Моцартови Концерт за клавир и оркестар број 20 у д-молу, К. 466, Концерт за два клавира и оркестар у Ес-дуру, К. 365, те Симфонија бр. 36 у Ц-дуру, К. 425, „Линц“.
Хваљен за свој изузетно осећајан приступ и бриљантну технику, руски пијаниста Алексеј Володин сарађује са оркестрима највишег ранга. Новосадска публика га је упознала као 27-годишњака још 2004, након велике победе на Међународном такмичењу „Геза Анда” у Цириху. Од тада су све чешћи његови наступи са чувеним светским ансамблима и оркестрима. Само у протеклој сезони наступао је са симфонијским оркестрима Сингапура, Ванкувера, Хаифе, Јерусалима, Борнмута, оркестрима Романске Швајцарске и Румунског радија. Редовно приређује и реситале, а активан је и као камерни музичар
Едит Пења је венецуеланска пијанисткиња, која је солистички деби имала већ у осмој години, свирајући са Симфонијским оркестром Венецуеле, а потом с пресељењем у Филаделфију и са тамошњим оркестром. Студије је наставила у Кливленду. Данас је стални гост-солиста венецуеланског оркестра „Симон Боливар”, а сарађује с многим ансамблима у свету. Често приређује и реситале, али и доста снима. Живи у Мадриду, одакле негује континуирану концертну активност.
Маестро Валентин Урјупин, подједнако врстан интерпретатор и симфонијског и оперског репертоара, сарађује са угледним симфонијским и оперским ансамблима у свету. Био је главни диригент и уметнички диртектор Нове опере у Москви. Концертирао је са великим солистима међународне сцене - славним оперским певачима, као и инструменталистима. Пре но што је остварио успехе као диригент, освојио је преко двадесет међународних награда и наступао као кларинетиста, на концертима широм света.