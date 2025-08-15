clear sky
ЈЕЗИКОМАНИЈА: Страстан, али страсна

16.08.2025. 13:10 13:10
Пише:
Дневник
Извор:
dnevnik.rs
Фото: Б. Лучић

Сугласничка група СТН јавља се у многим речима у српском језику, нарочито када су речи изведене од основа које се завршавају на СТ и добијају наставке или суфиксе који почињу на Н.

Када се у говору нађе скуп гласова с + т + н, често долази до поједностављења у изговору, па се Т губи, а гласовни след СТН прелази у СН.

Ово правило се примењује пре свега у изговору, док се у писању увек пише изворни облик речи, према њеном морфолошком пореклу.

Примери:

МАСТАН (из маст + -ан)

Изговор: масан

Писање: мастан (правописно правилно)

ЧАСТАН (од част + -ан)

Изговор: часан

Писање: частан

Зашто долази до губљења „т”?

Група СТН је тешка за изговор јер захтева брзу промену места творбе гласовa. У говору, ради лакшег изговора, Т се изоставља. Тај процес се у фонетици зове дисимилација или поједностављење сугласничких група.

Иако у свакодневном говору скоро сви говоре „масан” уместо МАСТАН, у књижевном језику и по правопису пише се изворни облик, нпр. мастан бурек, частан поступак. Иста ствар је и код придева страстан – у говору често „страсан”, али у писању увек СТРАСТАН.

Н. Мирковић

српски језик Наташа Мирковић језичке недоумице правопис
Извор:
dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Култура Најновије вести
