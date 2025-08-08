clear sky
ЈЕЗИКОМАНИЈА: Потпуно идентично

09.08.2025. 13:10 13:10
Пише:
Дневник
Извор:
dnevnik.rs
Фото: Б. Лучић

Плеоназам, или употреба сувишних речи, један је од најчешћих стилских и језичких пропуста у савременом говору и писању.

Најпознатији пример је фраза ПОТПУНО ИДЕНТИЧНО. Ако је нешто ИДЕНТИЧНО, већ је потпуно исто - придев је сувишан. Слично важи за изразе УНЕСИ УНУТРА, ИЗАЂИ НАПОЉЕ, ПЕЊИ СЕ ГОРЕ - просторно значење већ је садржано у глаголу.

У административном језику често се срећу конструкције као што су ЗАЈЕДНИЧКА КООПЕРАЦИЈА или БУДУЋИ ПЛАНОВИ...

Из свакодневног говора долази и НАСТАВИ ДАЉЕ, иако глагол НАСТАВИТИ већ подразумева кретање унапред.

Плеоназми су чести и у језику медија: РАНИ ЈУТАРЊИ САТИ, БЕСПЛАТНИ ПОКЛОН, НАПРАВИТИ НОВИ ПОЧЕТАК...

Занимљиво је да су многи плеоназми преузети из енглеског језика, нпр. ФИНАЛНИ ИСХОД (final outcome) или ЛИЧНИ ИДЕНТИТЕТ.

У пословној комуникацији често се користи КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТ НА САМОМ КРАЈУ, што је класичан пример вишеструке сувишности.

Појављује се и у IT и маркетинг жаргону: ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА УНАЗАД, УНУТРАШЊИ ИНТЕРФЕЈС, БЕСПЛАТАН ГРАТИС.

Неки плеоназми постали су толико уобичајени да их више и не примећујемо: ГЛАВНА СУШТИНА, ПРВА ПРЕМИЈЕРА, АУТЕНТИЧНИ ОРИГИНАЛ.

У говору младих чује се РЕАЛНА ИСТИНА, ДОСЛОВНО БУКВАЛНО или НЕКИ СВОЈ ЛИЧНИ СТАВ - вишак који звучи модерно, али није тачан.

Н. Мирковић

Наташа Мирковић српски језик језичке недоумице правопис граматика
Извор:
dnevnik.rs
Пише:
Дневник
