ЈЕЗИКОМАНИЈА: Потпуно идентично
Плеоназам, или употреба сувишних речи, један је од најчешћих стилских и језичких пропуста у савременом говору и писању.
Најпознатији пример је фраза ПОТПУНО ИДЕНТИЧНО. Ако је нешто ИДЕНТИЧНО, већ је потпуно исто - придев је сувишан. Слично важи за изразе УНЕСИ УНУТРА, ИЗАЂИ НАПОЉЕ, ПЕЊИ СЕ ГОРЕ - просторно значење већ је садржано у глаголу.
У административном језику често се срећу конструкције као што су ЗАЈЕДНИЧКА КООПЕРАЦИЈА или БУДУЋИ ПЛАНОВИ...
Из свакодневног говора долази и НАСТАВИ ДАЉЕ, иако глагол НАСТАВИТИ већ подразумева кретање унапред.
Плеоназми су чести и у језику медија: РАНИ ЈУТАРЊИ САТИ, БЕСПЛАТНИ ПОКЛОН, НАПРАВИТИ НОВИ ПОЧЕТАК...
Занимљиво је да су многи плеоназми преузети из енглеског језика, нпр. ФИНАЛНИ ИСХОД (final outcome) или ЛИЧНИ ИДЕНТИТЕТ.
У пословној комуникацији често се користи КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТ НА САМОМ КРАЈУ, што је класичан пример вишеструке сувишности.
Појављује се и у IT и маркетинг жаргону: ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА УНАЗАД, УНУТРАШЊИ ИНТЕРФЕЈС, БЕСПЛАТАН ГРАТИС.
Неки плеоназми постали су толико уобичајени да их више и не примећујемо: ГЛАВНА СУШТИНА, ПРВА ПРЕМИЈЕРА, АУТЕНТИЧНИ ОРИГИНАЛ.
У говору младих чује се РЕАЛНА ИСТИНА, ДОСЛОВНО БУКВАЛНО или НЕКИ СВОЈ ЛИЧНИ СТАВ - вишак који звучи модерно, али није тачан.
Н. Мирковић