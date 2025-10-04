ДОБИТНИЦА ПРЕСТИЖНЕ ТОНИ НАГРАДЕ И ТРОСТРУКА ДОБИТНИЦА ГРЕМИЈА DEE DEE BRIDGEWATER Џез дива светског гласа на сцени Новосадског џез фестивала
Једна од највећих џез уметница данашњице, трострука добитница Греми награде и добитница престижне Тони награде Dee Dee Bridgewater наступиће у оквиру овогодишњег Новосадског џез фестивала, у недељу, 12. октобра од 22 часа.
На сцену ће изаћи са својим квартетом WeExist!, доносећи новосадској публици моћну енергију, врхунско певачко умеће и богат репертоар којим је освојила свет. Њен концерт на овогодишњем фестивалу биће јединствена прилика да публика уживо доживи интерпретације уметнице која је деценијама у самом врху светског џеза и која је једнако посвећена чувању традиције, колико и истраживању нових музичких хоризоната.
Вишестрана каријера и глобална репутација
Каријера Dee Dee Bridgewater траје више од четири деценије и обухвата импресиван распон жанрова, сарадњи и уметничких подухвата. Њено име налази се међу највећима у историји џеза. Она је певачица снажног вокала, интерпретаторка богате имагинације и уметница која неуморно истражује.
Три освојене Греми награде, укључујући и признање за најбољи вокални џез албум “To BillieWith Love From DeeDee” сведоче о њеној изузетности. Албуми, од “DearElla”, омажа Elli Fitzgerald награђеног Греми наградом, до “Memphis, Yes... I’mReady” потврђују њену способност да кроз сваки пројекат донесе оригиналну визију и нову енергију.
Новосадски џез фестивал
Bridgewater је још током седамдесетих година наступала са џез гигантима попут Sonnyja Rollinsa, Dextera Gordona, MaxaRoacha i DizzyjaGillespieja. Њени рани професионални кораци, које је направила као члан легендарног Thad Jones/MelLewisBig Banda, заувек су је уписали у историју џеза.
Продукција, стваралаштво и самосталност
Као уметница снажне личне визије Dee Dee Bridgewater од деведесетих година преузима потпуну контролу над својом музиком. Албум “Keeping Tradition” из 1993. године означио је почетак њеног самосталног стваралаштва, а 2006. године основала је сопствену издавачку кућу DDB Records. Сви албуми, које сама продуцира, наишли су на похвале критике и готово сви били номиновани за Греми награде. Овим потезом Bridgewater је показала да је уметница која не само да изводи, већ и ствара и обликује звук према сопственим стандардима.
Театар и сценска уметност
Њена свестраност огледа се и у импресивној каријери у музичком театру. Још 1975. године освојила је Тони награду за улогу Глинде у мјузиклу “TheWiz”. Касније је играла у запаженим продукцијама као што су “SophisticatedLadies”, “BlackBallad”, “Carmen”,“Cabaret”, али и у улогама које су јој донела номинације за престижну британску награду Laurence Olivier.
Посебно се издваја њена интерпретација Били Холидеј у оф-Бродвејској продукцији “LadyDay”, којом је још једном потврдила своје глумачке и музичке квалитете.
Хуманитарни рад , награде и менторство
Dee Dee Bridgewater није само уметница, већ и хуманитарка и друштвена активисткиња. Као амбасадорка добре воље ФАО-а (Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду), активно учествује у пројектима борбе против глади широм света. За хуманитарни рад добила је бројне награде, међу којима је и признање ASCAP FoundationChampions (2017). Исте године уручена јој је и NEA Jazz Masters Fellows Award у Кенеди центру у Вашингтону, једно од највиших признања у области џеза у Сједињеним Америчким Државама. Листа награда и признања сведочи о статусу уметнице светског гласа. Године 2018. добила је Doris Duke Artist Award, док је 2019. уврштена у Memphis Music Hallo f Fame.
Улазнице скоро распродате
Уз звучна имена и традицију дугу готово три деценије, фестивал је и ове године привукао огромну пажњу публике. Велик број улазница распродат је чак пре почетка програма, што сведочи о његовом значају и угледу. Улазнице се могу обезбедити на продајним местима Гигстикса или преко њиховог сајта.
Посебно значајан допринос дала је кроз оснивање TheWoodshed Network-a, непрофитног савеза који окупља и подржава жене у џезу. Као уметничка директорка овог програма Bridgewater је посвећена менторству и едукацији нових генерација уметница.
Савремени ангажмани и турнеје
Претходних година Bridgewater је остала једнако активна на сцени и ван ње. Била је домаћин виртуелних NEA Jazz Masters Tribute концерата 2020. и 2021. године, као и прве доделе Jazz Music Awards 2022. године. Надгледала је четврту годину програма TheWoodshed Network 2023, а истовремено наступа широм света са својим Биг бендом, квартетом, али и у интимнијим дуетима, попут оног са пијанистом Billom Charlapom, такође добитником Греми награде.