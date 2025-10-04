overcast clouds
ДО­БИТ­НИ­ЦА ПРЕ­СТИ­ЖНЕ ТО­НИ НА­ГРА­ДЕ И ТРО­СТРУ­КА ДО­БИТ­НИ­ЦА ГРЕ­МИ­ЈА DEE DEE BRID­GE­WA­TER Џез ди­ва свет­ског гла­са на сце­ни Но­во­сад­ског џез фе­сти­ва­ла

04.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник / А. Брзак
Фото: Промо

Јед­на од нај­ве­ћих џез умет­ни­ца да­на­шњи­це, тро­стру­ка до­бит­ни­ца Гре­ми на­гра­де и до­бит­ни­ца пре­сти­жне То­ни на­гра­де Dee Dee Brid­ge­wa­ter на­сту­пи­ће у окви­ру ово­го­ди­шњег Но­во­сад­ског џез фе­сти­ва­ла, у не­де­љу, 12. ок­то­бра од 22 ча­са.

На сце­ну ће иза­ћи са сво­јим квар­те­том We­E­xist!, до­но­се­ћи но­во­сад­ској пу­бли­ци моћ­ну енер­ги­ју, вр­хун­ско пе­вач­ко уме­ће и бо­гат ре­пер­то­ар ко­јим је осво­ји­ла свет. Њен кон­церт на ово­го­ди­шњем фе­сти­ва­лу би­ће је­дин­стве­на при­ли­ка да пу­бли­ка ужи­во до­жи­ви ин­тер­пре­та­ци­је умет­ни­це ко­ја је де­це­ни­ја­ма у са­мом вр­ху свет­ског џе­за и ко­ја је јед­на­ко по­све­ће­на чу­ва­њу тра­ди­ци­је, ко­ли­ко и ис­тра­жи­ва­њу но­вих му­зич­ких хо­ри­зо­на­та.

Ви­ше­стра­на ка­ри­је­ра и гло­бал­на ре­пу­та­ци­ја

Ка­ри­је­ра Dee Dee Brid­ge­wa­ter тра­је ви­ше од че­ти­ри де­це­ни­је и об­у­хва­та им­пре­си­ван ра­спон жан­ро­ва, са­рад­њи и умет­нич­ких по­ду­хва­та. Ње­но име на­ла­зи се ме­ђу нај­ве­ћи­ма у исто­ри­ји џе­за. Она је пе­ва­чи­ца сна­жног во­ка­ла, ин­тер­пре­та­тор­ка бо­га­те има­ги­на­ци­је и умет­ни­ца ко­ја не­у­мор­но ис­тра­жу­је.

Јед­на од нај­ве­ћих џез умет­ни­ца да­на­шњи­це, Dee Dee Brid­ge­wa­ter на­сту­пи­ће у окви­ру ово­го­ди­шњег Но­во­сад­ског џез фе­сти­ва­ла у не­де­љу, 12. ок­то­бра од 22 ча­са

Три осво­је­не Гре­ми на­гра­де, укљу­чу­ју­ћи и при­зна­ње за нај­бо­љи во­кал­ни џез ал­бум “To Bil­li­e­With Lo­ve From De­e­Dee” све­до­че о ње­ној из­у­зет­но­сти. Ал­бу­ми, од “De­a­rEl­la”, ома­жа El­li Fit­zge­rald на­гра­ђе­ног Гре­ми на­гра­дом, до  “Memp­his, Yes... I’mReady” по­твр­ђу­ју ње­ну спо­соб­ност да кроз сва­ки про­је­кат до­не­се ори­ги­нал­ну ви­зи­ју и но­ву енер­ги­ју.

Но­во­сад­ски џез фе­сти­вал

Ви­ше­стру­ка до­бит­ни­ца Гре­ми на­гра­де Dee Dee Brid­ge­wa­ter, ле­ген­дар­ни Bill Evans, за­тим је­дан од нај­ве­ћих вир­ту­о­за џез ги­та­ре на све­ту Bi­re­li La­gre­ne, јед­на од нај­и­стак­ну­ти­јих фи­гу­ра са­вре­ме­ног ла­ти­но џе­за Ma­rialy Pac­he­co, као и је­дан од на­ји­но­ва­тив­ни­јих му­зи­ча­ра сво­је ге­не­ра­ци­је Aydin Esen, за­јед­но са јед­ним од нај­ста­ри­јих ор­ке­ста­ра на све­ту - Биг бен­дом РТВ Сло­ве­ни­ја сти­жу у Но­ви Сад на ово­го­ди­шње из­да­ње Но­во­сад­ског џез фе­сти­ва­ла, ко­ји се одр­жа­ва 27. го­ди­ну за­ре­дом. Фе­сти­вал, у про­дук­ци­ји Кул­тур­ног цен­тра Но­вог Са­да, тра­је од 10. до 12. ок­то­бра, а на­сту­пи му­зи­ча­ра су  на ве­ли­кој сце­ни „Јо­ван Ђор­ђе­вић“ Срп­ског на­род­ног по­зо­ри­шта.

Brid­ge­wa­ter је још то­ком се­дам­де­се­тих го­ди­на на­сту­па­ла са џез ги­ган­ти­ма по­пут Sonnyja Rol­lin­sa, Dex­te­ra Gor­do­na, Ma­xa­Ro­ac­ha i Dizzyja­Gil­le­spi­e­ja. Ње­ни ра­ни про­фе­си­о­нал­ни ко­ра­ци, ко­је је на­пра­ви­ла као члан ле­ген­дар­ног Thad Jo­nes/Mel­Le­wis­Big Ban­da, за­у­век су је упи­са­ли у исто­ри­ју џе­за.

Про­дук­ци­ја, ства­ра­ла­штво и са­мо­стал­ност

Као умет­ни­ца сна­жне лич­не ви­зи­је Dee Dee Brid­ge­wa­ter од де­ве­де­се­тих го­ди­на пре­у­зи­ма пот­пу­ну кон­тро­лу над сво­јом му­зи­ком. Ал­бум “Ke­e­ping Tra­di­tion” из 1993. го­ди­не озна­чио је по­че­так ње­ног са­мо­стал­ног ства­ра­ла­штва, а 2006. го­ди­не осно­ва­ла је соп­стве­ну из­да­вач­ку ку­ћу DDB Re­cords. Сви  ал­бу­ми, ко­је са­ма про­ду­ци­ра, на­и­шли су на по­хва­ле кри­ти­ке и го­то­во сви би­ли но­ми­но­ва­ни за Гре­ми на­гра­де. Овим по­те­зом Brid­ge­wa­ter је по­ка­за­ла да је умет­ни­ца ко­ја не са­мо да из­во­ди, већ и ства­ра и об­ли­ку­је звук пре­ма соп­стве­ним стан­дар­ди­ма.

Те­а­тар и сцен­ска умет­ност

Ње­на све­стра­ност огле­да се и у им­пре­сив­ној ка­ри­је­ри у му­зич­ком те­а­тру. Још 1975. го­ди­не осво­ји­ла је То­ни на­гра­ду за уло­гу Глин­де у мју­зи­клу “The­Wiz”. Ка­сни­је је игра­ла у за­па­же­ним про­дук­ци­ја­ма као што су “Sop­hi­sti­ca­te­dLa­di­es”, “Blac­kBal­lad”, “Car­men”,“Ca­ba­ret”, али и у уло­га­ма ко­је су јој до­не­ла но­ми­на­ци­је за пре­сти­жну бри­тан­ску на­гра­ду La­u­ren­ce Oli­vi­er.
По­себ­но се из­два­ја ње­на ин­тер­пре­та­ци­ја Би­ли Хо­ли­деј у оф-Бро­двеј­ској про­дук­ци­ји “LadyDay”, ко­јом је још јед­ном по­твр­ди­ла сво­је глу­мач­ке и му­зич­ке ква­ли­те­те.

епк
Фото: Промо

Ху­ма­ни­тар­ни рад , на­гра­де и мен­тор­ство

Dee Dee Brid­ge­wa­ter ни­је са­мо умет­ни­ца, већ и ху­ма­ни­тар­ка и дру­штве­на ак­ти­вист­ки­ња. Као ам­ба­са­дор­ка до­бре во­ље ФАО-а (Ор­га­ни­за­ци­је Ује­ди­ње­них на­ци­ја за хра­ну и по­љо­при­вре­ду), ак­тив­но уче­ству­је у про­јек­ти­ма бор­бе про­тив гла­ди ши­ром све­та. За ху­ма­ни­тар­ни рад до­би­ла је број­не на­гра­де, ме­ђу ко­ји­ма је и при­зна­ње ASCAP Fo­un­da­ti­on­Cham­pi­ons (2017). Исте го­ди­не уру­че­на јој је и NEA Jazz Ma­sters Fel­lows Award у Ке­не­ди цен­тру у Ва­шинг­то­ну, јед­но од нај­ви­ших при­зна­ња у обла­сти џе­за у Сје­ди­ње­ним Аме­рич­ким Др­жа­ва­ма. Ли­ста на­гра­да и при­зна­ња све­до­чи о ста­ту­су умет­ни­це свет­ског гла­са. Го­ди­не 2018. до­би­ла је Do­ris Du­ke Ar­tist Award, док је 2019. увр­ште­на у Memp­his Mu­sic Hal­lo f Fa­me.

Ула­зни­це ско­ро рас­про­да­те 

Уз звуч­на име­на и тра­ди­ци­ју ду­гу го­то­во три де­це­ни­је, фе­сти­вал је и ове го­ди­не при­ву­као огром­ну па­жњу пу­бли­ке. Ве­лик број ула­зни­ца рас­про­дат је чак пре по­чет­ка про­гра­ма, што све­до­чи о ње­го­вом зна­ча­ју и угле­ду. Ула­зни­це се мо­гу обез­бе­ди­ти на про­дај­ним ме­сти­ма Гиг­стик­са или пре­ко њи­хо­вог сај­та.

По­себ­но зна­ча­јан до­при­нос да­ла је кроз осни­ва­ње The­Wo­ods­hed Net­work-a, не­про­фит­ног са­ве­за ко­ји оку­пља и по­др­жа­ва же­не у џе­зу. Као умет­нич­ка ди­рек­тор­ка овог про­гра­ма Brid­ge­wa­ter је по­све­ће­на мен­тор­ству и еду­ка­ци­ји но­вих ге­не­ра­ци­ја умет­ни­ца.

Са­вре­ме­ни ан­га­жма­ни и тур­не­је

Прет­ход­них го­ди­на Brid­ge­wa­ter је оста­ла јед­на­ко ак­тив­на на сце­ни и ван ње. Би­ла је до­ма­ћин вир­ту­ел­них NEA Jazz Ma­sters Tri­bu­te кон­це­ра­та 2020. и 2021. го­ди­не, као и пр­ве до­де­ле Jazz Mu­sic Awards 2022. го­ди­не. Над­гле­да­ла је че­твр­ту го­ди­ну про­гра­ма The­Wo­ods­hed Net­work 2023, а исто­вре­ме­но на­сту­па ши­ром све­та са сво­јим Биг бен­дом, квар­те­том, али и у ин­тим­ни­јим ду­е­ти­ма, по­пут оног са пи­ја­ни­стом Bil­lom Char­la­pom, та­ко­ђе до­бит­ни­ком Гре­ми на­гра­де.

Извор:
Дневник / А. Брзак
Пише:
Дневник
Култура Музика
