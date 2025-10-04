ОПЕРА ЖОРЖА ЕНЕСКУА НА СЦЕНИ СНП-а Чувени „Едип” као концертни спектакл
Симфонијски оркестар и хор Темишварске „Банатул“ филхармоније, Војвођански симфонијски оркестар, Дечији оперски студио Опере Српског народног позоришта, под диригентским вођством Габријела Бебешеље, заједно са солистима концертно ће извести оперу “Едип” Ђорђа Енескуа, у недељу 5. октобра у 19 часова, на сцени “Јован Ђорђевић” Српског народног позоришта.
Уз румунске солисте, једну од улога тумачи и наш сопран Радослава Воргић Журжован. Дечји хор СНП-а припремила је Верица Пејић.
- “Едип” је музичко-сценско дело у четири чина и шест слика, настало на француски либрето Едмона Флешара, компоновано је у периоду између 1910. и 1931. године, а премијерно је изведено у Париској опери 13. марта 1936. Представља једино оперско дело у стваралачком опусу Ђорђа Енескуа и једно од његових најзначајнијих остварења, у којем је маестрално спојио различите утицаје: од античке трагедије и француског симболизма, преко раскошне оркестрације у духу Рихарда Штрауса, до суптилне психолошке карактеризације ликова у маниру Клода Дебисија - напомињу у Војвођанском симфонијском оркестру.
Опера је компонована на либрето француског поете Едмонда Флега, према Софокловим трагедијама “Краљ Едип” и “Едип на Колону”. Композитор је на овом делу радио више од две деценије. Написана на француском језику, опера обухвата цео Едипов животни пут: од рођења и пророчанства, преко убиства Лаја и брака са Јокастом, до самослепљења и смрти у Колону. Премијерно је изведена 1936. у париској Опери Гарније. У почетку је наишла на скроман пријем, али је током друге половине 20. века извођена у Паризу, Букурешту, Бечу и Лондону, да би данас била призната као једно од врхунских достигнућа румунске културе и једно од најзначајнијих оперских дела 20. века.
Музички језик ове опере повезује традицију француског импресионизма са експресивном драматиком, док елементи румунске фолклорне традиције дају јединствен тон звучном складу. Оркестар обликује богату, слојевиту звучну слику, ослањајући се на монументалне хорске слике и масивне симфонијске блокове.
Ово концертно извођење “Едипа” представља реализацију Протокола о сарадњи између Темишварске филхармоније „Банатул” и Војвођанског симфонијског оркестра, а уједно је посвећена обележавању 70 година од смрти композитора. Ђорђе Енеску, композитор, виолиниста, пијаниста, диригент и педагог, сматра се највећим румунским композитором у свету румунске класичне музике.