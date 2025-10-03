Милошевић: Неистина да је сезона у СНП-у отказана, почела је 13. септембра
НОВИ САД: Вршилац дужности управника Српског народног позоришта (СНП) Драгана Милошевић демантовала је данас тврдње у појединим медијима да је отказан почетак позоришне сезоне у тој установи.
Сезона у СНП-у није могла бити отказана 2. октобра, јер је отворена пре скоро месец дана, Гала концертом 13. септембра, у сали 'Јован Ђорђевић', пред великим бројем љубитеља позоришне уметности, подсетила је Милошевић у саопштењу.
Она је навела да је 26. септембра пред препуном салом изведена премијера балета "Добре вибрације“, 30. септембра опера "Травијата“, а 1. октобра драма "Госпа Нола“, за коју се, како каже, тражила карта више.
Како је навела, друга неистина која је изнета у медијима је тврдња да је сезона у СНП-у отказана у знак протеста због "привођења" виолинисте Бојана Глушице, због оптужби да је против солисте опере Наташе Тасић Кнежевић ширио говор мржње".
Према њеним речима, Извођење представе "Еро с оног свијета“ отказано је "зато што су поједини запослени у УЈ Опера, грубо прекршили Закон о раду и одредбе правилника о радној дисциплини и Правилника о понашању запослених у СНП-у, прекинувши главну пробу".
Милошевић је додала да је реч о изузетно сложеном оперском делу и да је управа заузела став да премијера не може да се одржи пре извођења главне пробе, како се не би нарушио дигнитет куће.
Главна проба није осмишљена из ничијег хира већ представља важан део процеса настајања представе, као послења провера свих сегмената који чине једно оперско дело, пре његовог главног извођења пред публиком, нагласила је Милошевић.
Навела је и да Глушица "није приведен, него је позван да у својству грађанина да изјаву о наводима за ширење мржње на националној основи".
Сваки од навода могао се лако проверити, једноставним телефонским позивом, слањем имејла, једноставним увидом у репертоар СНП-а који је објављен и јавно доступан на нашем званичном сајту, или претрагом кључних речи на Гугл претраживачу, навела је Милошевић.