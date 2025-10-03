moderate rain
ЈЕДИНСТВЕНА ПУТУЈУЋА ИЗЛОЖБА СТИГЛА У ЗРЕЊАНИНСКИ НАРОДНИ МУЗЕЈ Животиње и људи откривају тајне старе хиљадама година

03.10.2025. 13:36 13:41
Пише:
Зорица Милосављевић
Извор:
Дневник
изложба
Фото: Приватна архива

Након београдске публике, изложбу „Animalia et populus – животиње и људи – суживот посведочен археолошким записом” чији аутор је археолог Дивна Гачић, од вечерас па у наредних месец дана моћи ће да погледају и Зрењанинци у свом Народном музеју.

Реч је о поставци која приказује свет животиња – предмете у облику животиња и са њиховим представама, у различитој форми и материјалу, насталe у дугом периоду, од мезолита до позног средњег века. 

То је први изложбени пројекат такве врсте код нас и с обзиром на то да је у питању обимна археолошка грађа, изложба је резултат сарадње више музејских и научних институција у Србији, као и бројних стручњака.

Приредио га је управо Народни музеј у Зрењанину поводом Године археологије 2025, а премијерно је изложба отворена у простору „Атријум“ галерије Библиотеке града Београда.

У оквиру велике прославе – Године археологије 2025, изложба је уприличена са циљем да ширу и стручну јавност упозна са изузетно занимљивим археолошким материјалом који ће први пут бити заједно представљен на једном месту, а иначе се парцијално излаже на музејским поставкама или чува у депоима, далеко од очију јавности. Захваљујући сарадњи бројних стручњака, сачињен је избор од више од стотину експоната из фонда скоро свих музеја широм Србије каже ауторка Дивна Гачић.

Изложба и пратећи каталог конципирани су у две целине. Свет животиња као извор хране, сировина и у економији – у оквиру које је приказан избор остеолошког материјала у археолошком контексту, као и избор оруђа и оружја, употребних и украсних предмета израђених од рога и кости јесте једна целина.

Предмети са мотивима животиња приказаних верно или стилизовано, у различитој форми (посуђе, теракоте, накит, новац, мозаици...), материјалу (глина, камен, кост, ћилибар, метал...) и који су коришћени у дугом периоду, од мезолита до позног средњег века, односно свет животиња као инспирација човеку кроз векове, јесу друга целина на којој је тежиште изложбе, како би се широј и стручној јавности презентовала археолошка грађа која приказује разнолику фауну.

Изложба је замишљена као интерактивна и путујућа. После Зрењанина у ком ће бити до 27. октобра, изложба се сели у Градски музеј у Вршцу, а потом у Народни музеј Чачку. Догодине ће гостовати у Смедеревској Паланци, Крагујевцу, Крушевцу, Панчеву, Шапцу, Руми, Књажевцу, Сомбору.       

Награда „Михаило Валтровић”

Народни музеј Зрењанин добитник је награде „Михаило Валтровић”, као најбољи музеј у 2024. години, а ово наше највише признање у области музејске делатности уручено му је на свечаној скупштини Музејског друштва Србије 29. септембра у Смедереву.

У саопштењу Музејског друштва Србије наводи се да се Народни музеј Зрењанин током наградног периода истакао као репрезентативни пример унапређене музејске праксе, отворености ка заједници, интердисциплинарног приступа и континуираног професионалног развоја.

Поред приказивања културно-историјске и природне баштине путем сталне поставке, Народни музеј Зрењанин је током 2024. реализовао велики број изложби, пратећих програма, кустоских вођења, радионица, предавања, промоција и сарадњи са институцијама и заједницом.

Прошлу годину је обележило и отварање нових сегмената сталне поставке посвећених историји фотографије под називом Први фотографски атеље” и старим и ретким књигама из музејске Специјалне библиотеке. Међу најзначајнијим пројектима издваја се и изложба Сецесија у Великом Бечкереку: Модернизам на примерима из Збирке примењене уметности Народног музеја Зрењанин”.                                

Н. П-ј.        

