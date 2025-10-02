light rain
ПРЕМИНУЛА ЛЕГЕНДА „МУЋКИ“, СВЕТ ЈЕ ОСТАО БЕЗ МИКИЈА ПИРСА  Патрик Мари умро у 68. години, фанови и колеге у шоку и туги

02.10.2025. 14:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: youtube prinstcrin/ BBC

Легендарни британски глумац Патрик Мари, најпознатији по улози Микија Пирса у култној серији „Mућке“, преминуо је у 68. години.

Вести о смрти Патрика потресле су обожаваоце широм света који тугују за још једном иконском фигуром своје омиљене ситком серије, пише британски Мирор.

„Са искреном тугом обавештавамо многе о смрти нашег пријатеља Патрика Мареја – Микија Пирса. Био је редован посетилац наших конвенција и недостајаће нам његов хумор и радост коју је доносио многима“, наводи се у објави фан странице серије.

Патрик се дуги низ година борио са раком, а 2023. је открио да се болест вратила и проширила на ноге и карлицу. 

Иако је у прошлости успевао да се избори са тумором плућа, здравствени проблеми су га на крају савладали.

„Ово никад не постаје лакше... почивај у миру, Патриче Мари. Био је веома талентован и паметан глумац са беспрекорним тајмингом. Заиста је оживео 'Микија Пирса' својим несташним шармом“, објављено је на подкасту „The Only Fools“.

Патрик Мари је улогу Микија играо у 20 епизода током 22-годишњег трајања серије, а својом енергичном и духовитом интерпретацијом обележио је цео један телевизијски период. 

После завршетка серије 2003. године, појављивао се у неколико других ТВ и филмских пројеката, а провео је и деценију у Тајланду где се оженио и добио ћерку.

„Тако тужне вести. Диван господин. Хвала вам на смеху због којег ће живети заувек. Почивај у миру“, један је од коментара на друштвеним мрежама.

Његова смрт означава још један губитак за глумачку екипу „Мућки“, након што су претходних година преминули Џон Чалис (Бпојси) и Пол Барбер (Дензил).

Дневник/ Мирор

