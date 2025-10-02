ВЕЛИКО ЕВРОПСКО ПРИЗНАЊЕ ГАЛЕРИЈИ МАТИЦЕ СРПСКЕ Поставка „РеВизија” иновативна, атрактивна и едукативна
На конференција Европске музејске академије, одржаној у Будимпешти, на којој су представљени пројекти водећих музеја у Европи, Галерија Матице српске добила је посебно признање за пројекат нове сталне поставке „РеВизија колекције”.
Истовремено, ГМС је с тим пројектом ушла међу пет најбољих европских музеја у категорији награде Luigi Micheletti, која се додељује за визионарски приступ и уверљив наратив. Уз ГМС, ту су и Централни музеј текстила у Лођу (Пољска), Етнографског музеја у Будимпешти (Мађарска), Куће Халубајскега звончара у Вишкову (Хрватска) и Документационог центра Оберсалзберг у Берхтесгадену (Немачка).
„Убедљив је иновативни приступ: полазећи од идеје да су музеји намењени публици коју чине појединци и различите групе, створена је модуларна и флуидна структура у сталној поставци, што значи да не постоји један свеобухватни и линеарни приступ целој збирци, већ комбинација мањих целина, које нуде различита искуства за све старосне групе посетилаца, како за домаће, тако и за стране посетиоце”, навео је жири.
У образолжењу одлуке о посебном признању жири је констатовао и да је ГМС „добро вођена културна институција са веома стручним кустоским тимом”: „Заснована на својим збиркама радова од 18. до 20. века, настоји да представи уметност као универзални језик способан да одговори на изазове са којима се данашње друштво суочава. Галерија Матице српске, својом новом сталном поставком, шаље снажну поруку да су српска уметност и култура дубоко и нераскидиво повезане са уметношћу и културом Европе у целини”...
По речума управнице Галерије Матице српске др Тијане Палковљевић Бугарски, ово посебно признање указује на значај вредног рада и труда тима ГМС на презентацији и очувању културног наслеђа које Галерија „За Галерију Матице српске ова награда је изузетно важна јер потврђује да смо установа која, не само да прати европске трендове, већ је искорачила и у иновативним праксама на шта указује нова стална поставка РеВизија колекције. Поносни смо што су европски експерти препознали наш велики труд да српску уметност новијег доба представимо атрактивно и едукативно, како за страну тако и за домаћу публику”, изјавила је управница ГМС др Тијана Палковљевић Бугарски за „Дневник”.