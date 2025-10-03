ПОЧЕЛА ТРКА ЗА НАЈБОЉИ РОМАН У 2025. Отворен конкурс за доделу „Београдског победника”
03.10.2025. 13:51 13:56
Библиотека града Београда расписала је конкурс за награду „Београдски победник”, која се додељује за најбољи роман написан на српском језику (прво издање) у претходној години.
Награда, која је установљена 2021. године, састоји се од: статуе Београдског победника, рад академског вајара Зорана Кузмановића, дипломе и новчаног износа од 10.000 eвра у динарској противвредности.
Предлоге за доделу Награде могу да достављају писци и издавачи за сва дела која су објављена од 1. јануара до 31. децембра 2025. године. Конкурс траје до 31. Децембра, а награда ће бити додељена у другој половини јануара 2026. године.