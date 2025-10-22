ПОТПУНО ЗАСЛУЖЕНО Глумцу Богдану Диклићу уручена награда "Добричин прстен" ИМПОЗАНТНО ЖИВОТНО ДЕЛО “ПОДАНИКА И ПАЖА ГЛУМЕ“
Глумцу Богдану Диклићу вечерас је уручена Награда за животно дело "Добричин прстен" за 2024. годину на свечаности у Југословенском драмском позоришту (ЈДП).
"Јако лепа свечаност посвећена њеном величанству глуми, никако појединцу. Глума је доминантна. Ја сам само њен поданик и паж", поручио је Диклић примајући награду, поздрављен овацијама испуњеног ЈДП-а.
Диклић је 37. добитник глумачког признања које традиционално додељује Удружење драмских уметника Србије (УДУС), а одлуку је крајем прошле године једногласно донео жири у коме су били Мирјана Карановић, Анита Манчић и Борис Исаковић.
Претходни лауреат "Добричиног прстена", Анита Манчић је уручила награду и прочитала образложење жирија у коме се каже, између осталог, да је Диклић глумац чија је игра обликовала и обогатила позориште и филм током протеклих деценија.
Жири је оценио да је Диклићево присуство на сцени и пред камером увек било потпуно, и "градио је ликове изнутра са снагом истине која се не да имитирати".
Манчић је лично оценила, између осталог, да "његова игра никад није била демонстрација умећа, него доказ постојања", као и да је Диклић "глумац чудне смирености, без потребе да се доказује, без буке".
Председник УДУС-а Павле Пекић је истакао да се овим признањем Диклић "придружује плејади највећих глумаца ове земље".
Присутни су могли видети одломке и фотографије бројних Диклићевих улога у представама, серијама и филмовима, попут "Професионалца", "Маратонци трче почасни круг", "Грлом у јагоде", "Отворена врата", "Караула" и "Национална класа".
Међу обраћањима бројних колега и сарадника лауреата, глумац Бранислав Трифуновић је оценио да Диклић никад није направио лошу улогу, и да "за њега глума није занимање већ живот".
Трифуновић се захвалио Диклићу, између осталог, што је од њега научио пуно о животу, што је избио његову надобудност и што га је пустио у свој свет.
Диклић се присетио како је "имао хаварију" 2009. године када се био срушио иза кулисе током представе, и како га је потом Трифуновић посетио у болници доневши му "Стеријину награду".
"Мене реанимирали, нисам ни завршио представу. Отварам ваљак, пише: 'Sterijina награда за изузетно залагање иза сцене'", присетио се Диклић, изазвавши смех присутних.
У видео поруци, Никола Ђуричко је истакао да је са Диклићем пуно радио на телевизији, филму и позоришту, подсетивши на представе "Смешна страна музике", након које је заслужио ожиљак на носу од Дикличеве чинеле, "Београдска трилогија" и "Оксиморон".
Глумица Весна Тривалић је рекла да "Дик трагач, маштар који иде у велике дубине и тајна места лика, које сам ствара".
Тривалић је додала да је Диклић поуздан, искрен, инспиративан, скроман, нежан, вредан, шармантан и " разгори простор и људе у њему, а највише партнере".
Глумица Јелисавета Сека Саблић је оценила да "велики глумац добија највећу награду за глуму".
"Велика сам обожаватељка глуме и Диклића. Као глумица сам увек желела да будем са њим у неком пројекту, али на исти начин сам била публика Диклића са радошћу", рекла је Саблић.
Према њеним речима, Диклић је "са својим огромним глумачким талентом осветљавао своје ликове, непредвидљиво и оригинално, чинио их је уверљивим".
На дан стогодишњице рођења великана српског глумишта Добрице Милутиновића 1980. Награду “Прстен Добрице Милутиновића” установили су Музеј позоришне уметности Србије и Удружење драмских уметника Србије. Награда се састоји од златног прстена, дипломе и монографије о добитнику.