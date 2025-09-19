ЈЕЗИКОМАНИЈА: Звезде у падежима задају главобољу
Реч „звезда“ једна је од оних која у себи носи вишеслојно значење.
Ових дана се пуно прича о ЗВЕЗДАМА - Грандовим и Пинковим, из популарних музичко-такмичарских емисија. Грешка која се прави у изговору у вези је са променом ове именице по падежима. Кажу (и то погрешно): „Он је једна од ЗВЕЗДИ Гранда”. Правилно је рећи „Он је једна од ЗВЕЗДА Гранда”. Дакле, треба ову именицу ставити у облик генитива множине који гласи ЗВЕЗДА.
Многе збуњује употреба ове именице па ево да је променимо по падежима. Једнина - номинатив: ЗВЕЗДА; генитив: ЗВЕЗДЕ; датив: ЗВЕЗДИ; акузатив: ЗВЕЗДУ; вокатив: ЗВЕЗДО; инструментал: ЗВЕЗДОМ и локатив: ЗВЕЗДИ. Множина - номинатив: ЗВЕЗДЕ; генитив: ЗВЕЗДА; датив: ЗВЕЗДАМА; акузатив: ЗВЕЗДЕ; вокатив: ЗВЕЗДЕ; инструментал: ЗВЕЗДАМА и локатив: ЗВЕЗДАМА.
Неки примери употребе: Дивимо се тим ЗВЕЗДАМА сваке вечери. Причали смо о тој ЗВЕЗДИ у учионици. Пинкове ЗВЕЗДЕ опет наступају. Ноћ је била осветљена ЗВЕЗДАМА.
И, на крају, да објаснимо значења ове речи. Звезда је небеско тело које сија сопственим светлом (нпр. Сунце је звезда). Звезда може бити облик, знак, фигура. Та реч има и пренесено значење – славна особа, особа која је позната, истакнута у уметности, спорту, забави.
Н. Мирковић