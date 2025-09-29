ГРАН-ПРИ ЗА „ЖИВОТ У КУТИЈИ” Уручењем награда у Суботици завршен 32. Међународни фестивал позоришта за децу
Комад „Живот у кутији” Велике краљевске стоне позоришне трупе Њихових ненадмашних Височанстава из Швајцарске освојило је је Гран-при за најбољу представу у целини на управо завршеном 32. Међународном фестивалу позоришта за децу у Суботици.
“Ова представа без текста суптилно обрађује теме попут другарства, туге и празнине појединих аспеката савременог живота. Јасноћа приповедања - у комбинацији са израженим глумачким луткарским, кловновским и вештинама пантомиме - изнедрила је представу истовремено танану и енергичну која обилује маштовитошћу и забавом. Динамика изведбе освојила је публику стварајући тиме једну представу за младе која се према њима односи без придиковања и с поштовањем“, оцена је жирија, који су творили Џереми Тарнер, Фенг Ли и Здравко Мићановић.
Награда за најбољу режију добио је Габријел Гецки за “Баладе и романсе” пољског Позоришта Пинокио из Лођа, док је добитница награде за најбољу сценографију Ирина Сомборац за представу „Буре“ у изведби Дјечјег позоришта Републике Српске.
За најбољу оригиналну музику награђен је Матеј Хаз за рад на представи „Космос“ у продукцији Театра Одиво из Словачке. Добитник награде за естетски и технолошки најбољи дизајн лутке је Олег Каторгин за представу „Чудо“ у продукцији Луткарског позоришта Пинокио из Србије. Специјална награда за оригиналност и фантазију додељена је представи “Блуп и лица воде” Завода Кускус из Словеније за “иновацију у погледу звука, музике, науке, позоришта предмета и перформанса“.
У категорији за најбољег извођача, жири је доделио пет награда: две за појединачне наступе и три за рад ансамбла. Добитници награда су: Матилда Фатур, Николас Стокер и Николас Стробе за представу „Живот у кутији“; Марко Вујевић за представу „Желим да будем нормалан“ у изведби Дечјег позоришта Суботица из Србије; Ђорђе Крећа за представу „Чудо“ у изведби Луткарског позоришта Пинокио из Србије; Ћигдем Алтуг, Билге Бујукерсен, Нагихан Орхан за представу „И ја умем да летим“ у продукцији Градских позоришта метрополитанске општине Ескишехир из Турске; Светлина Станчева, Ивета Маринова, Мартин Пашов, Димитар Пишев, Тодор Лазаров за представу „Пинокио“ у продукцији Државног луткарског позоришта Русе из Бугарске.
Млади жири 32. Међународног фестивала позоришта за децу у саставу: Надиа Секе Ковач, Јелисавета Жарковић, Хелена Кекезовић, Огњен Радић, Роко Пиуковић и Марјан Иванковић Радаковић, додели је награду за најбољу представу остварењу “Пинокио” Државног луткарског позоришта Русе из Бугарске.