29.09.2025.
МОРИСИ ОТКАЗАО наступе на светској турнеји! ПОСЛЕ ЈЕЗИВЕ ПОРУКЕ полиција реаговала након УПУЋЕНИХ претњи смрћу певачу

29.09.2025. 17:27
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo/Informer
Фото: youtube prinstcrin/ Johan Vilchez

Певач Стивен Патрик Мориси отказао је два концерта у Сједињеним Америчким Државама због озбиљне претње по његов живот, саопштено је на његовој званичној Фејсбук страници.

Мориси, бивши лидер групе The Smiths, требало је прекјуче да наступи у казину Фоксвудс Ризорт у Машантукету, у Конектикату, и јуче у МГМ Музичкој дворани на Фенвеју у Бостону, у Масачусетсу, пише Гардијан.

У објави на Фејсбуку, Морисијев тим је навео да су претње озбиљно схваћене и да су оба наступа отказана "из предострожности, због безбедности уметника и публике".

Британски певач тренутно је на светској турнеји, а концерти су били планирани у Филаделфији и широм САД пре него што крене на турнеју у Мексико крајем октобра.

Претње упућене Морисију потичу од 26-годишњег мушкарца из Отаве, у Канади, који је оптужен да је на друштвеним мрежама запретио да ће убити певача током његовог наступа у том граду.

Мушкарац је, након што је упутио претње, пуштен уз кауцију. Инцидент се догодио почетком месеца, а претња је гласила: "Стивен Патрик Мориси, када наступиш у Отави следеће недеље, бићу у публици и покушаћу да те убијем пиштољем који илегално поседујем".

Иако је претња била озбиљна, концерт у Отави је одржан како је планирано.

мориси претње смрћу отказан концерт певач
Култура Музика
