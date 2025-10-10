ФЕСТИВАЛ РАНЕ МУЗИКЕ У НОВОМ САДУ Ремек-дела барокних мајстора
Захваљујући енергији и труду уметника окупљених у Војвођанском удружењу за рану музику из Новог Сада и фестивалу који ова асоцијација организује, музичко стваралаштво композитора епоха ренесансе и барока стиче све више поклоника.
Велико поштовање заслужује податак да се ове године у Новом Саду одржава двадесети фестивал ове врсте, који је, као и претходних година публици понудио низ пробраних и врло занимљивих концерата, на којима, уз домаће солисте и ансамбле, наступају и врсни и афирмисани музичари и камерни састави из иностранства, а број посетилаца на овим музичким догађањима доказује да труд њихових организатора никако није узалудан.
Након првог фестивалског концерта са репертоаром музике за дуо флаута у извођењу Алешандра Андраде из Португалије и домаће солисткиње Меиле Томе Пихлер, програм поменуте манифестације настављен је заједничким наступом пре пар година основаног ансамбла за рану музику “Дом муза” који зналачки води диригент Тимур Мусајев и реномираног београдског ансамбла “ВизАнтика” чији чланови данас заједно са музичарима чувеног београдског ансамбла “Ренесанс” настављају племениту мисију истраживања и представљања публици музичких драгуља прошлости и ремек дела композитора средњег века, ренесансе и барока.
“Дом муза” и “ВисАнтика” су са свој заједнички концерт у цркви Свете Елизабете одабрали захтеван и атрактиван програм, коју је обухватио мадригале и инструменталне композиције Палестрине, Монтевердија, Векија и других ренесанских и ранобарокних композитора, изводећи их одмерено и деликатно у интерпретацијама које су наглашавале профињену непосредност и тонско склад ове музике.
Понешто другачије и сведеније звучне визуре и музику значајног али широј музичкој јавности недовољно познатог барокног композитора Алесандра Страделе представио је слушаоцима трећи по реду фестивалски концерт насловљен “О како је лепа светлост дана”, на којем су наступили чланови афирмисаног италијанског барокног ансамбла “Маре нострум” који је основао и који предводи гамбиста и диригент Андреа де Карло.
Један од водећих италијанских композитора епохе средњег барока Антонио Страдела рођен је у племићкој породици у Болоњи, потпуно се посветивши музици, при чему су његови уметнички успеси, али и живописна биографија, били разлози због који је он доцније живео и деловао у Риму, Венецији, Торину и Ђенови, написавши више од триста композиција, које су утицале на велике композиторе наредних генерација попут Корелија и Хендла. Музичари ансамбла “Море нострум”, који су уз Андреа де Карла чинили још и сјајни контратенор Данило Пасторе, чембалисткиња Луција Аде-
лаиде де Никола и лаутиста Клаудио Мартин Поблете током свог наступа извели су избор арија и речитатива из Страделиних кантата, опера и ораторијума, донетих полетно и надахнуто, у блиској и плодоносној извођачкој сарадњи и на тренутке импровизационој разиграности која је у најбољем светлу слушаоцима приказала мелодиозну поетичност и заносну лепоту Страделине музике. Уз упечатљиве интерпретације фрагмената Страделиних вокално-инструменталних дела, у којима је до пуног изражаја дошла проживљена извођачка посвећеност контратенора Пастореа, чланови састава “Маре нострум” извели су и неколико инструменталних комада аутора из исте епохе Ђованија Капсбергера и Луиђија Росија, а по завршетку концерта, након поновљених позива за “бис” музичарима се на бини као гост придружио и директор Италијанског културног центра у Београду Роберто Чинкота као солиста на алт блокфлаути, са којима је заједно извео једну барокну композицију за флауту, представивши се том приликом слушаоцима као врло компетентан и виртуозан камерни музичар.
Б. Хложан