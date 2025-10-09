overcast clouds
Језива трагедија!

БИЦИКЛОМ СЕ СВОМ СНАГОМ ЗАКУЦАЛА У АУТО Од задобијених тешких повреда главе ГЛУМИЦА (41) ПРЕМИНУЛА Лекари били немоћни (ФОТО)

09.10.2025. 20:04
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
глумица
Фото: Printscreen/bbfc

Глумица Ванда Перделвиц преминула је у једној клиници у Хамбургу након бициклистичке несреће коју је доживела 28. септембра.

Ванда је возила вицикл у хамбуршком делу града Ротхербаум, када је испред ње стао Форд Трансит да би путнику на сувозачевом месту омогућио да изађе.

Глумица је ударила у отворена врата аутомобила, пала и задобила животно опасне повреде главе. Тренутно није познато да ли је носила кацигу. Превезена је колима хитне помоћи у болницу где је  подлегла повредама. То је потврдио Билд из окружења глумице.

Ванда Перделвиц потиче из уметничке породице. Њена мајка, Хајдрун, била је глумица и стални члан ансамбла у Дојчес театру у Берлину 24 године.

Њен отац, Рајнхард Хелман (80), радио је као редитељ и глумац на бројним позорницама, укључујуćи и улогу у "Полицрајруфу" Ванда је дебитовала пред камером са 16 година, касније је студирала глуму у Ростоку, а потом се бавила страственом позоришном каријером, укључујући наступе у позоришту Максим Горки у Берлину, Дојчес театру и Шаушпилу у Есену, преноси Телеграф.
 

судар бициклисткиње преминула глумица
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Култура Филм
