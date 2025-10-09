Ускоро и Дани Ермитража
У НОВОМ САДУ СУТРА ПРВА ПРОЈЕКЦИЈА Филмом "Није био на списку" у МТС дворани отворен Фестивал руског филма
БЕОГРАД: Приказивањем остварења "Није био на списку“ редитеља Сергеја Коротајева у Сали 6 МТС дворане вечерас је отворен традиционални "Фестивал руског филма"
Фестивал ког руска филмска организација Роскино приређује уз подршку Министарства културе Руске Федерације биће одржан од 9. до 12. октобра у Београду, Новом Саду, Врању, Пироту и Нишу, где гледаоци могу видети бесплатно пет новијих руских филмова.
У Новом Саду се у биоскопу Арена Синеплекс у петак, 10. Октобра, приказује се „Јунски пелин“, а дан касније филмови „Месечуљак. Повратак кући“, „Није био на списку“, „Муке по Матеју“, а 12. октобра филм „Бременски музичари“.
Редитељ филма „Није било на списку“ Коротајев је рекао Танјугу да је реч о филмској причи о голобрадим младићима који су бранили Брестовску тврђаву, која је прва нападнута 22. јуна 1941. године када је нацистичка Немачка почела рат против Совјетског Савеза.
Таквим жестоким отопром су је бранили да је важио мото док један од нас дише Немци неће проћи. Због њихове велике жртве је решено да тај догађај буде радња филма, рекао је Коротајев.
Упитан какав очекује пријем код српске публике, Коротајев је рекао да очекује реакцију у складу са словенском великодушношћу и блискошћу два народа који су током Другог светског рата имали невероватне жртве.
Трудили смо се да сваки емотивни моменат што уверљивије прикажемо на великом платну. Циљ је да људи осете емоцију, навео је редитељ.
Амбасадор Русије Александар Боцан Харченко је рекао Танјугу да захваљује "на правом избору филма за почетак фестивала".
Према његовим речима, "филм је изванредан", и његовим приказивањем се наставља обележавања 80 година победе над фашизмом у Другом светском рату.
Имамо културу сећања и боримо се против ревизије историје наше заједничке борбе, нагласио је руски амбасадор.
Боцан Харченко је рекао да Русија и Србија имају духовну и културну блискост, везе које их спајају и теме које су темељ за најбољу сарадњу у области културе.
Према његовим речима, "Фестивал руског филма" је значајан догађај који се уклапа у шири програм заједничких културних активност до краја године.
Како је најавио, предстоје Дани духовне културе, Дани Ермитража, као и културни програм у оквиру Дана Москве 20. октобра и редовни Форум културне сарадње.
Генерална директорка Роскина Елза Антоновна је рекла Танјугу да им је циљ да својим активностима учврсте културне везе руског и српског народа, подсетивши даје недавно између министарстава културе две земље потписан Споразум о копродукцији два филма.
Наши циљеви нису само да се зауставимо на фестивалском приказивању филмова, него и да наша кинематографија продре до ширег гледалаштва у Србији, нагласила је Антоновна.
У оквиру фестивала могу се погледати породични мјузикл "Бременски музичари“ редитеља Алексеј Нужног, ратна прича "Јунски пелин“ Јулије Бочарове, анимирани "Месечуљак. Повратак кући“ Константина Бронзита и романтичну комедију "Муке по Матеју“ Сергеја Иљина.
Захваљујемо се српским гледаоцима и сигурни смо да ће понети упечатљиве емоције из наших филмова, рекла је Антоновна.