Мирку за сведока у Тужилаштву предложио Вујадин! ГЛУМИЦА СЕ НИЈЕ ПОЈАВИЛА Ево како ће даље тећи процес и у ком случају ће ОСУМЊИЧЕНА бити пуштена из притвора

Вујадин Савић је приликом пријаве предложио супругу Мирку Васиљевић и још једну особу као сведоке и навео да они имају непосредна сазнања о томе шта је А.К. радила. Он је навео да су Мирка и та особа били сведоци кроз шта је пролазио током наводног уцењивања - каже извор "Блица".

Супруга бившег фудбалера Вујадина Савића, Мирка Васиљевић, није се појавила на саслушању које је било заказано за среду, а како сазнајемо, она је приложила медицинску документацију.

С обзиром на то да је она једна од 2 сведока који треба да се испитају у овом случају, она би требало да се саслуша у периоду од 6 месеци. То је период предвиђен за истрагу будући да је притворски предмет у питању. У супротном, осумњичена ће бити пуштена на слободу. Иначе, докле год Мирка Васиљевић има оправдања за спреченост на долазак на рочиште може одлагати саслушање у тужилаштву - каже извор "Блица".

Како објашњава наш саговорник, не постоји никакав механизам за довођење сведока на саслушање у тужилаштво, а сведок може у недоглед да одлаже долазак на саслушање. Самим тим и даљи ток поступка стоји у месту, те се истрага не може наставити до њеног саслушања.

-У случају да се особа не појави дуже време на саслушању тужилаштво може одустати од саслушања сведока због немогућности да настави истрагу - објашњава наш извор.

Подсећамо, надлежни органи поседују ЦД на којем се наводно налази снимак, односно докази против ухапшеног А. К. (21), осумњиченог да је уцењивао Вујадина Савића.



Од А. К. ће највероватније бити одузети мобилни телефон и рачунар који ће бити послати на вештачење.

А. К. је трансродна особа која се облачи као женско и има уграђене силиконске груди, али још није прошла транзицију и у званичним документима се води као мушко. Због тога је смештена у мушки део Централног затвора.

