14.10.2025.
Нови Сад
ИЗ БЕОГРАДА ОПЕРИСАЛИ ПАЦИЈЕНТА У БЕЛГИЈИ Изведена прва роботски асистирана телехируршка операција

14.10.2025. 09:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
операција
Фото: Илустрација/ Canva

Прва роботски асистирана телехируршка операција на нашим просторима изведена је у Клиничком центру Србије (КЦС), при којој се пацијент налазио у болници у Белгији, а хирург који је водио интервенцију - у Београду.

Захваљујући телемедицини, пацијента у Белгији са карциномом простате оперисао је из Београда професор Алекс Мотри, оснивач чувене ОРСИ Академије, светски признатог центра за едукацију у области минимално инвазивне и роботски асистиране хирургије.

Професор Мотри је уочи операције одржао предавање у Клиничком центру Србије за домаће лекаре, који су операцију и пратили уживо. Професор Мотри пре операције изјавио је да они раде роботске операције већ готово 25 година.

- Ја сам до сада урадио 8.000 таквих интервенција и веома сам поносан што сам у Београду, одакле ћу да урадим први пут у овом региону роботску операцију на пацијенту који је у Белгији - поручио је он.

операција
Фото: Илустрација/ Canva

Појаснио је да роботска операција значи да, путем специјалне хируршке конзоле, хирурзи из даљине контролишу роботске инструменте који се налазе у абдомену пацијента.

- То нам омогућава да можемо да маневришемо много прецизније. Годинама смо то радили поред пацијента, а сада, захваљујући мрежи 4Г и WIFI могућностима, ми то можемо да радимо са удаљености. Данас, из Београда конкретно оперишем пацијента који је 1.800 километара далеко - рекао је он, а пренео је Танјуг.

На питање шта све доноси роботска хирургија из даљине, он указује на то да пружа већу доступност пацијенатима широм света.

- Такође, моћи ћемо да помогнемо младим колегама из даљине, а наша је визија да крене тренинг центар из Београда, који ће бити повезан са мојим тренинг центром у Белгији, тако да имамо исте методе свуда у свету. Био сам овде у јуну, импресиониран сам квалитетом струке који сам у Србији видео и мислим да је прави тренутак да пређемо на следећи ниво и да представимо роботску хирургију Србији и региону - закључио је др Мотри.

операција Београд Белгија
