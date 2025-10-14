У НОВОСАДСКОМ ВИШЕМ СУДУ НАСТАВЉЕНО СУЂЕЊЕ ЗА ЗЛОЧИН НА ЧЕНЕЈУ Жртви нането девет убодних рана
У новосадском Вишем суду настављено је суђење за тешко убиство за које је окривљен Денис Мустафа (29) са Ченеја.
Он се терети да је у ноћи између 2. и 3. фебруара 2024. године оштрим предметом усмртио седамдсетосмогодишњег комшију. На јучерашњем главном претресу судском већу је предочен налаз и мишљење судско-медицинског одбора Медицинског факултета у Нишу.
Говорећи о локализацији рана на телу жртве, вештак проф. др Радован Караџић рекао је да су оне настале у кратком временском периоду, а да је на малој површини од шест пута 10 центиметара нането девет убодних рана. Вештак је додао да приликом састављања налаза и мишљења нису имали фото-документацију са обдукције оштећеног и напоменуо да је готово немогуће да се оштећени приликом задобијања рана померао.
Притвор
Окривљени Денис Мустафа на јучерашњи главни претрес доведен је из Окружног затвора на Клиси јер му је притвор поново продужен и може да траје до 13. децембра, сазнаје „Дневник”.
Денис Мустафа се терети за тешко убиство које је почињено у кући жртве, у Улици Матице српске на Ченеју. Беживотно тело, у локви крви, са видним убодима ножем, пронашао је син несрећног човека, а окривљени је ухапшен убрзо након што је злочин откривен и од тада се налази иза решетака. Код њега је пронађен и новац, око 2.000 динара, који је, како се сумња, узео од жртве.
Дан након злочина, поједини житељи Ченеја, малог места надомак Новог Сада, испричали су репортеру „Дневника” да их је злочин све шокирао и потресао.
Суђење ће бити настављено 18. новембра саслушањем вештака.