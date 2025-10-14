НА ДНЕВНОМ РЕДУ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ 48 ТАЧАКА Посланици расправљају о легализацији, извршитељима и Експу
Посланици Скупштине Србије наставиће данас прву седницу редовног јесењег заседања расправом о амандманима на првих осам предложених закона, међу којима су Предлог закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима, измене Закона о извршењу и обезбеђењу као и о посебним условима за реализацију изложбе Експо 2027.
Седница је почела је у уторак, 7. октобра, а посланици су у четвртак завршили начелни претрес након чега су прешли на расправу у појединостима.На ове законе поднето је око 290 амандмана.
У питању су предлози закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима, закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру.
Расправљаће и о амандманима на допуну Закона о извршењу и обезбеђењу, Предлогу закона о информационој безбедности, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о посебним поступцима ради реализације међународне специјализоване изложбе EXPO БЕЛГРАДЕ 2027 и Предлогу закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља.
На дневном реду укупно 48 тачака
На дневном реду је укупно 48 тачака, а у наставку седнице посланици ће разматрати од 9. до 39. тачке међу којима су предлози за потврђивање више финансијских уговора и међународних споразума.
Поред осталог на дневном реду је Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш - Димитровград Б између Србије и Европске инвестиционе банке, и Предлог закона о потврђивању Уговора између Србије и Међународног бироа за изложбе о привилегијама и погодностима неопходним за учешће на међународној признатој изложби Експо 2027 Београд Србија, као и Предлог закона о потврђивању Споразума између Србије, с једне стране, и Европске уније, с друге стране, о учешћу Србије у Програму јединственог тржишта Европске уније.
На почетку седнице одлучено је да се обједињена расправа води у три целине - о тачкама 1. до 8, о тачкама 9. до 39. и о тачкама 40. до 48. дневног реда.