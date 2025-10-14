overcast clouds
11°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РУСКЕ СНАГЕ ГАЂАЛЕ ИНФРАСТРУКТУРУ Нема погинунилих, штета велика

14.10.2025. 09:08 09:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Ukrajina
Фото: Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

KИЈЕВ: Током ноћи руске трупе су напале важне инфраструктурне објекте у Kировоградској области Украјине, саопштио је начелник Kировоградске војне администрације Андреј Рајкович.

"Прелиминарно, нема жртава. Присутна је штета на зградама. Пет насеља је без струје. Пожари на објектима су угашени", наводи се у извештају, преноси Укринформ.

Државна служба за ванредне ситуације Украјине известила је да су сва жаришта пожара угашена.

Према извештају, у отклањању последица гранатирања учествовало је 34 спасиоца и седам средстава опреме из Државне службе за ванредне ситуације Kировоградске области, као и локална ватрогасна бригада.

Укржелезница је обавестила о променама у кретању приградских возова због гранатирања Kировоградске области.

У Kировоградској области покренута је црпна станица регионалног система водоснабдевања, након руског гранатирања, известио је Укринформ.

Русија русија-украјина Украјина
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај