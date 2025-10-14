РУСКЕ СНАГЕ ГАЂАЛЕ ИНФРАСТРУКТУРУ Нема погинунилих, штета велика
KИЈЕВ: Током ноћи руске трупе су напале важне инфраструктурне објекте у Kировоградској области Украјине, саопштио је начелник Kировоградске војне администрације Андреј Рајкович.
"Прелиминарно, нема жртава. Присутна је штета на зградама. Пет насеља је без струје. Пожари на објектима су угашени", наводи се у извештају, преноси Укринформ.
Државна служба за ванредне ситуације Украјине известила је да су сва жаришта пожара угашена.
Према извештају, у отклањању последица гранатирања учествовало је 34 спасиоца и седам средстава опреме из Државне службе за ванредне ситуације Kировоградске области, као и локална ватрогасна бригада.
Укржелезница је обавестила о променама у кретању приградских возова због гранатирања Kировоградске области.
У Kировоградској области покренута је црпна станица регионалног система водоснабдевања, након руског гранатирања, известио је Укринформ.