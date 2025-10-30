СТРАХ И НЕВЕРИЦА НА ГРАДИЛИШТУ У ДОБАНОВЦИМА Багериста копао хидрант, pа пронашао људску лобању без других остатака тела!
На градилишту у Добановцима радови су јуче обустављени јер је багериста из земље извукао људску лобању, сазнаје „Телеграф.рс”.
Радници су јуче радили на копању хидранта, где је у рад био укључен и багер. Наиме, багериста је, док је радио, увидео да је копајући пронашао нешто у земљи. Када је боље погледао, схватио је да је у питању – људска лобања. Других остатака тела није било.
Истог момента прекинуо је са радом и позвана је полиција, која је изашла на лице места.
О случају је обавештено Треће основно јавно тужилаштво у Београду, а даљим радом би требало да буде утврђено како се лобања нашла на том месту и колико дуго се ту налазила.
По налогу тужилаштва она је превезена на Институт за судску медицину где ће се утврдити више података.
Све чешћи проналазак посмртних остатака
Подсетимо, идентичан случај догодио се пре само месец дана, када је багер такође ископао посмртне остатке у Сопоту.
Док је багер копао канал у земљи кроз коју је требало да буду спроведени каблови, кашика багера захватила је људске кости.
Радници су затечени призор одмах пријавили надређенима и власницима земљишта који су одмах позвали надлежне институције и пријавили шта се догодило, а радови су одмах обустављени.
Полиција је обавила увиђај на лицу места, а пронађене кости су пажљиво спаковане и превезене на Институт за судску медицину, где ће бити урађена детаљна анализа како б се утврдило њихово порекло и старост.
– У питању је пар костију за које се јасно видело да су људског порекла. Полиција је брзо реаговала по пријави власника, покупила кости и однела их. Након што су они отишли, багериста је рупу затрпао – рекао је извор за Телеграф.рс.
За сада није познато колико дуго су кости биле закопане нити како су доспеле на то место. Мештани нагађају да би могле припадати некоме ко је одавно преминуо на путу ка пољу или док је чувао стоку, али им је сумњиво што није пронађен цео скелет у том случају. Други пак верују да се можда ради о остацима из времена ратова са Османским царством.
Истрага ће показати коме припадају откивени посмртни остаци, као и пре колико је особа преминула.
Такође, радник „Луке Беоргад” је у августу, током своје смене пронашао јудску лобању, а поред ње и комплетан скелет.
Радник „Луке Београд” је одмах обавестио надлежне службе, које су преузеле лобању и скелет и послале их на обдукцију.
Прошлог месеца у Сопоту радници који су радили на постављању каблова такође су пронашли људске остатке.