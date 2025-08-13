ХОРОР У БЕОГРАДУ! ЉУДСКА ЛОБАЊА ПРОНАЂЕНА НАСРЕД УЛИЦЕ! Полиција изашла на терен, утврђује се о коме је реч!
13.08.2025. 16:08 16:12
Коментари (0)
Полицији стигла дојава да је данас уочена људска лобања у Дунавској улици у Београду.
У Дунавској улици у Београду данас око 12 часова пријављено је полицији да је насред улице пронађена људска лобања, сазнаје Курир.
- Пролазник је позвао полицију и рекао у разговору са диспечером навео да је пронашао главу и да мисли да је људска - наводи наш извор и додаје:
- Полицијска патрола одмах је изашла на терен и уверила се да особа која је пријавила случај говори истину. Форензичари су однели лобању и на лицу места, наводно је одмах утврђено да се ради о људској глави.
Посмртни остаци за сада НН особе однети су на обдукцију како би се утврдило коме припада и како је наступила смрт особе.
Истрага поводом овог случаја је и даље у току.