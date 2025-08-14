МИСТЕРИЈА У БЕОГРАДУ! После људске лобање откривен и цео скелет!
Радник "Луке Београд" јуче је позвао полицију након што је, приликом обављања својих свакодневних послова, поред ограде уочио људску лобању. Недалеко од ње видео је и комплетан скелет, сазнаје "Телеграф.рс".
О овом узнемирујућем открићу одмах су обавештене надлежне службе које су изашле на лице места и обавиле увиђај. По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду лобања и скелет су послати на обдукцију, уз налог да се уради и ДНК анализа како би се утврдио идентитет особе.
За сада није познато колико дуго се посмртни остаци налазе на тој локацији, као ни то о коме је реч.
- На лицу места је била полиција и Хитна помоћ. Чуо сам да је нађен скелет, али ништа више не знамо. Увиђај је трајао сатима - испричао је наш саговорник.
Истрага је у току и требало би да расветли све околности овог случаја.