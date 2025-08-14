clear sky
33°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИСТЕРИЈА У БЕОГРАДУ! После људске лобање откривен и цео скелет!

14.08.2025. 13:38 13:41
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Радник "Луке Београд" јуче је позвао полицију након што је, приликом обављања својих свакодневних послова, поред ограде уочио људску лобању. Недалеко од ње видео је и комплетан скелет, сазнаје "Телеграф.рс".

О овом узнемирујућем открићу одмах су обавештене надлежне службе које су изашле на лице места и обавиле увиђај. По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду лобања и скелет су послати на обдукцију, уз налог да се уради и ДНК анализа како би се утврдио идентитет особе.

За сада није познато колико дуго се посмртни остаци налазе на тој локацији, као ни то о коме је реч.

- На лицу места је била полиција и Хитна помоћ. Чуо сам да је нађен скелет, али ништа више не знамо. Увиђај је трајао сатима - испричао је наш саговорник.

Истрага је у току и требало би да расветли све околности овог случаја.

 

београд лобања скелет
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај