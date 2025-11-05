ВЕЛИКА ПОБЕДА ЗА ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА Пси више неће путовати у пртљажнику авиона
Италија је званично променила правила за власнике кућних љубимаца који заједно са животињама путују авионом.
Према новим правилима цивилног ваздухопловства, средњим и великим псима сада је дозвољено да лете у кабини за путнике. Државна управа за цивилно ваздухопловство (ЕНАЦ) ажурирала је своје прописе како би пси добили статус пратилаца, а не терета. У револуционарној одлуци за љубитеље паса који путују, Италија је ажурирала прописе о ваздушном саобраћају како би дозволила средњим и великим псима да лете у кабини заједно са својим власницима.
До сада је већина авио-компанија дозвољавала само малим кућним љубимцима (обично испод 8-10 кг) да путују у кабини, док су већи пси смештани у пртљажник. Према новим правилима, сада пси свих величина могу да остану са својим власницима у кабини за путнике.
Ово је велика победа у сфери добробити животиња и путовања без стреса.
За сада постоје следећа правила:
* Пси морају бити у сигурном носачу који се може поставити на седиште и везати сигурносним појасевима или сличним системима.
* Не постоји строго ограничење тежине, али комбинована тежина пса и транспортера не сме прећи тежину просечног путника.
* Свака авио-компанија ће одредити сопствену политику и цене, зато их обавезно треба проверити са авиопревозником пре резервације.
Ову промену је заговарао италијански министар саобраћаја Матео Салвини, који ју је назвао "борбом здравог разума и учтивости". Држање паса уз њихове власнике током путовања авионом једноставно има смисла.
Све иновације и додатне вести у вези са овом причом ћемо пратити и објављивати како авио-компаније буду постављале одлуке о специфичним правилима држања паса у кабини. За сада, Италија је урадила преседан који ће, како се надамо, следити и друге земље.
