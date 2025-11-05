clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ВЕЛИКА ПОБЕДА ЗА ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА Пси више неће путовати у пртљажнику авиона

Коментари (0)
Италија је званично променила правила за власнике кућних љубимаца који заједно са животињама путују авионом.

Према новим правилима цивилног ваздухопловства, средњим и великим псима сада је дозвољено да лете у кабини за путнике. Државна управа за цивилно ваздухопловство (ЕНАЦ) ажурирала је своје прописе како би пси добили статус пратилаца, а не терета. У револуционарној одлуци за љубитеље паса који путују, Италија је ажурирала прописе о ваздушном саобраћају како би дозволила средњим и великим псима да лете у кабини заједно са својим власницима.

До сада је већина авио-компанија дозвољавала само малим кућним љубимцима (обично испод 8-10 кг) да путују у кабини, док су већи пси смештани у пртљажник. Према новим правилима, сада пси свих величина могу да остану са својим власницима у кабини за путнике.

Пас
Фото: pixabay.com

Ово је велика победа у сфери добробити животиња и путовања без стреса.

За сада постоје следећа правила:

* Пси морају бити у сигурном носачу који се може поставити на седиште и везати сигурносним појасевима или сличним системима.

* Не постоји строго ограничење тежине, али комбинована тежина пса и транспортера не сме прећи тежину просечног путника.

* Свака авио-компанија ће одредити сопствену политику и цене, зато их обавезно треба проверити са авиопревозником пре резервације.

Ову промену је заговарао италијански министар саобраћаја Матео Салвини, који ју је назвао "борбом здравог разума и учтивости". Држање паса уз њихове власнике током путовања авионом једноставно има смисла.

Све иновације и додатне вести у вези са овом причом ћемо пратити и објављивати како авио-компаније буду постављале одлуке о специфичним правилима држања паса у кабини. За сада, Италија је урадила преседан који ће, како се надамо, следити и друге земље.

Извор: Телеграф

пси авион путовања
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
