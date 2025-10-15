overcast clouds
12°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МОРАВСКИ КОРИДОР БОГАТИЈИ ЗА НОВУ САОБРАЋАЈНИЦУ У подне се у саобраћај пушта петља ‘Кошеви’

15.10.2025. 08:38 09:31
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
1
Фото: printscreen / Instagram / koridorisrbije

БЕОГРАД: Денивелисана петља "Кошеви", на км 28+950 Моравског коридора, на деоници ауто-пута Крушевац (Кошеви)-Адрани, данас у подне биће пуштена у редован режим саобраћаја, најавило је предузеће Коридори Србије.

Пуштањем у саобраћај ове денивелисане петље, Крушевац и његова ужа градска зона биће растерећени од транзитног и другог саобраћаја, који је до сада за наведене дестинације користио постојећу денивелисану петљу Крушевац-Запад.


Поред скраћења путовања, како истичу у Коридорима Србије, овим ће се обезбедити већа проточност и безбедност саобраћаја у ужем градском језгру града Крушевца, а посетиоцима Копаоника ће бити омогућено лакше, брже и безбедније путовање до ове планине.

Петља "Кошеви" налази се на самом почетку  деонице ауто-пута, Крушевац (Кошеви)-Адрани, која је пуштена у саобраћај на делу између Крушевца (Кошева) и Врњачке Бање.

Петља омогућава повезивање Моравског коридора са насељима на десној обали Западне Мораве, на делу између Кошева, Стопање и Трстеника, као и са општинама Александровац и Брус, а у наставку и са путем према Ски-центру Копаоник.

коридор моравски коридор
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МОРАВСКИ КОРИДОР СЕЛИ НАПЛАТНУ РАМПУ Затвара се пункт у Прељини
putari

МОРАВСКИ КОРИДОР СЕЛИ НАПЛАТНУ РАМПУ Затвара се пункт у Прељини

14.10.2025. 13:52 14:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРБИЈА ДОБИЈА ПЕТ НОВИХ АУТО-ПУТЕВА Мацут: Велика шанса да свету покажемо своје право лице

СРБИЈА ДОБИЈА ПЕТ НОВИХ АУТО-ПУТЕВА Мацут: Велика шанса да свету покажемо своје право лице

15.04.2025. 14:58 15:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) ГРАДЊА МОРАВСКОГ КОРИДОРА У БРОЈЕВИМА Преко 3.500 радника и око 1.500 машина савлађује преостала 54 км трасе са 17 мостова
коридор

(ФОТО, ВИДЕО) ГРАДЊА МОРАВСКОГ КОРИДОРА У БРОЈЕВИМА Преко 3.500 радника и око 1.500 машина савлађује преостала 54 км трасе са 17 мостова

04.04.2025. 13:39 14:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај