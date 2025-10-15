МОРАВСКИ КОРИДОР БОГАТИЈИ ЗА НОВУ САОБРАЋАЈНИЦУ У подне се у саобраћај пушта петља ‘Кошеви’
БЕОГРАД: Денивелисана петља "Кошеви", на км 28+950 Моравског коридора, на деоници ауто-пута Крушевац (Кошеви)-Адрани, данас у подне биће пуштена у редован режим саобраћаја, најавило је предузеће Коридори Србије.
Пуштањем у саобраћај ове денивелисане петље, Крушевац и његова ужа градска зона биће растерећени од транзитног и другог саобраћаја, који је до сада за наведене дестинације користио постојећу денивелисану петљу Крушевац-Запад.
Поред скраћења путовања, како истичу у Коридорима Србије, овим ће се обезбедити већа проточност и безбедност саобраћаја у ужем градском језгру града Крушевца, а посетиоцима Копаоника ће бити омогућено лакше, брже и безбедније путовање до ове планине.
Петља "Кошеви" налази се на самом почетку деонице ауто-пута, Крушевац (Кошеви)-Адрани, која је пуштена у саобраћај на делу између Крушевца (Кошева) и Врњачке Бање.
Петља омогућава повезивање Моравског коридора са насељима на десној обали Западне Мораве, на делу између Кошева, Стопање и Трстеника, као и са општинама Александровац и Брус, а у наставку и са путем према Ски-центру Копаоник.