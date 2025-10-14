МОРАВСКИ КОРИДОР СЕЛИ НАПЛАТНУ РАМПУ Затвара се пункт у Прељини
ЧАЧАК / КРАЉЕВО: Најшири и најмодернији ауто-пут Моравски коридор, саобраћајна жила куцавица централне Србије, брзим темпом напредује ка западу наше земље и ауто-путу Милош Велики. Како је најављено требало би да буде завршен до 28. јуна следеће године.
- Након завршетка Моравског коридора досадашња наплатна станица у Прељини, на коју се сада улази на ауто-пут Милош Велики, се затвара за саобраћај, а нова излазно-улазна рампа налазиће се око километар даље, преко пута Форверка. Ту је већ почела изградња комплетне поставке нових излазно-улазних портала - кажу за РИНУ у ЈП „Путеви Србије".
Додају да ће се на том месту укључивати на ауто-пут и возила која долазе из правца Чачка, Булеваром Танаска Рајића, али и сва остала возила која су излазила на Ибарску магистралу а затим се укључивала на ауто-пут.
- Иначе, до затварања наплатне станице у Прељини неће доћи све док одређени грађевински радови на спајању Моравског коридора и ауто-пута на буду завршени – додају из „Путева Србије”.
Моравски коридор читавом својом трасом гради се између три Мораве, повезује три управна округа и практично пола милиона становника наше земље и осим што ће омогућити брже и комфорније путовање биће и додатни импулс развоју домаће привреде.