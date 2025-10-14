overcast clouds
НАЈСАВРЕМЕНИЈА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ СТИГЛА У УЖИЦЕ Решен велики проблем за мештане, а министарка Павков се огласила важном поруком

14.10.2025. 17:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарка заштите животне средине Сара Павков изјавила је данас да је постројења за пречишћавање отпадних вода, из којег ће излазити технички исправна и еколошки безбедна вода, а које се налази на локацији Регионалног центра „Дубоко“ у Ужицу, данас почело са радом.

Павков је истакла да постројење за прераду отпадних вода представља први и неопходан корак како би се решио вишегодишњи проблем загађења на локацији “Дубоко”, што је крајњи циљ ових активности.
 

Фото: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

„Данас, са задовољством могу да кажем да је, након исходовања свих дозвола, постројење за пречишћавање отпадних вода почело са радом. Подсетићу да је практично од оснивања предузећа, ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“, постојао велики проблем са отпадним, процедним водама. Систем који је радио од почетка није давао очекиване резултате, а сада тај проблем решавамо. Постројење користи савремену мембранску технологију и тиме спречава загађење земљишта и водотокова процедним водама, јер ће из постројења излазити технички исправна вода. Решавамо велики еколошки изазов на добробит грађана, јер ће постројење у великој мери допринети очувању животне средине”, рекла је Павков.
 

Фото: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Павков је недавно у Ужицу, након састанка са представницима девет локалних самоуправа које гравитирају ка регионалном центру „Дубоко“, присуствовала и потписивању уговора који је темељ овог процесa.
 

Фото: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

„Желим да захвалим грађанима Ужица на стрпљењу, као и свима који су посвећено радили на решавању овог комплексног проблема, поручила је министарка. 

Како је додала, пуштање у рад постројења је порука заједништва и сарадње, али и потврда да, када делујемо као једно, уз подршку Владе Републике Србије и ресорног министарства, можемо превазићи и најтеже изазове.

Фото: МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
