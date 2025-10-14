overcast clouds
ВОЈСКА ПРЕУЗЕЛА ВЛАСТ НА МАДАГАСКАРУ Распустили сенат, Уставни суд…

Дневник
(Блиц, Танјуг)
Војни лидери Мадагаскара преузели су данас власт над том земљом, након што су распустили сенат, Уставни суд, електорално тело и друге државне институције, пренео је Ројтерс.

Претходно је председник Мадагаскара Андриј Раџоелини напустио ту земљу и распустио скупштину, након вишенедељених антивладиних протеста.

Посланици су раније данас покренули поступак опозива председника, а из председништва је саопштено да је састанак парламента био неуставан и да је свака одлука или резолуција која је проистекла из њега ништавна након распуштања скупштине.

У обраћању нацији са неоткривене локације у понедељак, Раџоелина је одбио да поднесе оставку упркос притиску вишенедељних протеста грађана који захтевају његову оставку.

 

Дневник
Вести Свет
