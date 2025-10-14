ВОЈСКА ПРЕУЗЕЛА ВЛАСТ НА МАДАГАСКАРУ Распустили сенат, Уставни суд…
14.10.2025. 18:28 18:32
Коментари (0)
Војни лидери Мадагаскара преузели су данас власт над том земљом, након што су распустили сенат, Уставни суд, електорално тело и друге државне институције, пренео је Ројтерс.
Претходно је председник Мадагаскара Андриј Раџоелини напустио ту земљу и распустио скупштину, након вишенедељених антивладиних протеста.
Посланици су раније данас покренули поступак опозива председника, а из председништва је саопштено да је састанак парламента био неуставан и да је свака одлука или резолуција која је проистекла из њега ништавна након распуштања скупштине.
У обраћању нацији са неоткривене локације у понедељак, Раџоелина је одбио да поднесе оставку упркос притиску вишенедељних протеста грађана који захтевају његову оставку.