(ФОТО/ ВИДЕО) ПОТПУНИ ХАОС У БРИСЕЛУ! Драма, на улицама 150.000 људи, сукоби полиције и демонстраната, раде водени топови
Белгију је у уторак парализовао општи штрајк, док су се у центру Брисела сукобили антивладини демонстранти и полиција.
Према проценама синдиката, на улице главног града изашло је око 150.000 људи, протестујући против владиних мера штедње.
- Влада одузима права радницима, враћа нас у педесете године прошлог века - изјавила је Евелин Табус, представница синдиката ЦНЕ, који заступа запослене у трговачким ланцима попут "Алдија" и "Зеемана". Како је навела, планирано је да незапослени добијају новчану помоћ највише две године, што је за њих "неприхватљиво".
Колоне демонстраната, који су поред подршке радницима исказивали и солидарност с Палестином, кретале су се ка Великом тргу, а затим дошле до зграде "Сqуаре", где се одржавао Европски недељни скуп региона и градова, највећа конференција о фондовима ЕУ.
Полиција их је тамо зауставила, након чега су учесници протеста почели да бацају лименке и друге предмете. Тада је употребљен сузавац, па је главни улаз у зграду био привремено затворен, а употребљен је и водени топ.
Центром Брисела одјекивале су петарде, сирене полицијских возила, а демонстранти су палили контејнере. Изнад места сукоба кружио је полицијски хеликоптер, а у неким снимцима на друштвеним мрежама види се да је полиција палицама тукла демонстранте.
- Бацали су на нас различите предмете, али нико није повређен - изјавио је један полицајац испред зграде где се одржавала конференција о фондовима ЕУ. Организатори су позвали учеснике догађаја да не напуштају просторије и не прилазе протестима.
Немири су избили и у другим деловима града, а полиција је привела неколико десетина људи због вандализма. Због штрајка су затворени аеродроми Завентем и Шарлроа, као и многе школе и јавне установе. Саобраћај је био озбиљно поремећен јер су аутобуси, трамваји и метро радили у ограниченом обиму.
🚨À #Bruxelles 🇧🇪! Violences policières 👮♀️ pendant la grève nationale d aujourd’hui !
🚨In #Brussels 🇧🇪! Police violence 👮♀️ during today's national strike!#Belgique #Belgie #Belgium #Brussel pic.twitter.com/6KN4feIZIu
— vero 🔻🇵🇸 (@veroveronique1) October 14, 2025