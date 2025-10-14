overcast clouds
14.10.2025.
Нови Сад
(ФОТО/ ВИДЕО) ПОТПУНИ ХАОС У БРИСЕЛУ! Драма, на улицама 150.000 људи, сукоби полиције и демонстраната, раде водени топови

14.10.2025. 18:01
Пише:
Дневник
Извор:
24 седам, Владимир Танацковић
Фото: (AP Photo/Sylvain Plazy)

Белгију је у уторак парализовао општи штрајк, док су се у центру Брисела сукобили антивладини демонстранти и полиција.

Према проценама синдиката, на улице главног града изашло је око 150.000 људи, протестујући против владиних мера штедње.

- Влада одузима права радницима, враћа нас у педесете године прошлог века - изјавила је Евелин Табус, представница синдиката ЦНЕ, који заступа запослене у трговачким ланцима попут "Алдија" и "Зеемана". Како је навела, планирано је да незапослени добијају новчану помоћ највише две године, што је за њих "неприхватљиво".

Фото: (AP Photo/Harry Nakos)

Колоне демонстраната, који су поред подршке радницима исказивали и солидарност с Палестином, кретале су се ка Великом тргу, а затим дошле до зграде "Сqуаре", где се одржавао Европски недељни скуп региона и градова, највећа конференција о фондовима ЕУ.

Полиција их је тамо зауставила, након чега су учесници протеста почели да бацају лименке и друге предмете. Тада је употребљен сузавац, па је главни улаз у зграду био привремено затворен, а употребљен је и водени топ.

Центром Брисела одјекивале су петарде, сирене полицијских возила, а демонстранти су палили контејнере. Изнад места сукоба кружио је полицијски хеликоптер, а у неким снимцима на друштвеним мрежама види се да је полиција палицама тукла демонстранте.

- Бацали су на нас различите предмете, али нико није повређен - изјавио је један полицајац испред зграде где се одржавала конференција о фондовима ЕУ. Организатори су позвали учеснике догађаја да не напуштају просторије и не прилазе протестима.

Немири су избили и у другим деловима града, а полиција је привела неколико десетина људи због вандализма. Због штрајка су затворени аеродроми Завентем и Шарлроа, као и многе школе и јавне установе. Саобраћај је био озбиљно поремећен јер су аутобуси, трамваји и метро радили у ограниченом обиму.

 

Вести Свет
