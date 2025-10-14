overcast clouds
14°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДИРЉИВО ПОНОВНО УЈЕДИЊЕЊЕ Идит Охел поделила фотографију на којој се СМЕШИ СА СВОЈИМ СИНОМ Алоном Охелом

14.10.2025. 18:28 18:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
ф
Фото: Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

Идит Охел, мајка Алона Охела кога је палестински милитантни покрет Хамас ослободио из заробљеништва у Гази, поделила је данас на друштвеним мрежама фотографију на којој се смеши са својим сином, у чије је име захвалила свима који су помогли његовом ослобађању.

"Желим да захвалим народу Израела, свима који су били ту за мене, како бих могао да се вратим кући жив", пренела је Идит Охел поруку свог сина, који има и српско држављанство

Она је захвалила премијеру и председнику Израела, Бењамину Нетањахуу и Исаку Херцогу, америчком председнику Доналду Трампу "и свима који су радили на повратку Алона", преноси Тајмс оф Израел.

Алон Охел ослобођен је у понедељак заједно са још 19 талаца које је држао Хамас од напада на југ Израела у октобру 2023. године, захваљујући мировном плану америчког председника Доналда Трампа, кога су у понедељак подржали лидери тридесетак земаља на самиту у египатском летовалишту Шарм ел Шеик.

Фотографију можете погледати ОВДЕ

Алон Охел мајка
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај