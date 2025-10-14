ДИРЉИВО ПОНОВНО УЈЕДИЊЕЊЕ Идит Охел поделила фотографију на којој се СМЕШИ СА СВОЈИМ СИНОМ Алоном Охелом
Идит Охел, мајка Алона Охела кога је палестински милитантни покрет Хамас ослободио из заробљеништва у Гази, поделила је данас на друштвеним мрежама фотографију на којој се смеши са својим сином, у чије је име захвалила свима који су помогли његовом ослобађању.
"Желим да захвалим народу Израела, свима који су били ту за мене, како бих могао да се вратим кући жив", пренела је Идит Охел поруку свог сина, који има и српско држављанство
Она је захвалила премијеру и председнику Израела, Бењамину Нетањахуу и Исаку Херцогу, америчком председнику Доналду Трампу "и свима који су радили на повратку Алона", преноси Тајмс оф Израел.
Алон Охел ослобођен је у понедељак заједно са још 19 талаца које је држао Хамас од напада на југ Израела у октобру 2023. године, захваљујући мировном плану америчког председника Доналда Трампа, кога су у понедељак подржали лидери тридесетак земаља на самиту у египатском летовалишту Шарм ел Шеик.
