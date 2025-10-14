ПОНОВНИ БУМ НАЈСМРТОНОСНИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ, УПОЗОРАВАЈУ ЛЕКАРИ Лако се шири, а личи на грип или ковид!
Здравствени званичници издали су упозорење након што су нови подаци открили да случајеви туберкулозе (ТБ), назване најсмртоноснијом заразном болешћу на свету, брзо расту широм Енглеске.
Лекари кажу да, иако многи људи сада негирају да је дуготрајан кашаљ заправо грип или ковид, то заправо може бити туберкулоза, некада третирана као болест из прошлости, али се сада поново шири у неким деловима земље.
Подаци које је данас објавила Агенција за здравствену безбедност Уједињеног Краљевства (UKHSA) показују да је стопа инфекције порасла за 13,6 одсто у 2024. години, са 5.490 забележених случајева у поређењу са 4.831 годину раније.
Иако је ризик за ширење и даље низак, стручњаци упозоравају да се туберкулоза лако шири и може бити смртоносна ако се не дијагностификује и не лечи на време.
Узрокована бактеријом Mycobacterium tuberculosis, инфекција најчешће напада плућа, али се може проширити и на мозак, кичму или бубреге.
Симптоми се обично развијају полако током недеља или месеци и укључују упорни кашаљ који траје дуже од три недеље – понекад са крвљу – заједно са грозницом, ноћним знојењем, умором, губитком тежине и губитком апетита.
Трајна оштећења плућа
Ако се не лечи, туберкулоза може изазвати трајно оштећење плућа или се проширити крвотоком, што доводи до потенцијално фаталних компликација попут менингитиса или отказивања органа.
Често се описује као најсмртоноснија заразна болест на свету јер сваке године убија више људи него било која друга инфекција – око 1,25 милиона широм света у 2023. години, према подацима Светске здравствене организације, што је више од смртних случајева од ХИВ-а, маларије и ковида-19.
Болест се може лечити антибиотицима у временском интервалу од најмање шест месеци, али пацијенти морају да заврше цео режим како би се спречила резистенција на лекове.
Туберкулоза се шири продуженим блиским контактом са зараженом особом када кашље, кија или говори, али се не добија лако случајним контактом.
Инфекција се може и спречити и излечити — више од 84 одсто пацијената успешно заврши лечење у року од 12 месеци.
Међутим, др Естер Робинсон, шефица одељења за туберкулозу у UKHSA, рекла је: „Морамо брзо деловати како бисмо прекинули ланце преноса брзом идентификацијом и лечењем.”
„Важно је запамтити да није сваки упорни кашаљ, уз грозницу, узрокован грипом или ковидом. Кашаљ који обично има слуз и траје дуже од три недеље може бити узрокован низом других проблема, укључујући туберкулозу. Молимо вас да разговарате са својим лекаром опште праксе ако мислите да бисте могли бити у опасности — посебно ако сте се недавно преселили из земље у којој је туберкулоза чешћа.”
Енглеска сада има стопу од 9,4 случаја на 100.000 људи – што је и даље испод врхунца овог века од 15,6 из 2011. године, али се стално креће навише.
UKHSA је саопштила да је 82 одсто прошлогодишњих случајева било међу људима рођеним ван Велике Британије, мада је дошло и до пораста инфекција међу пацијентима рођеним у Великој Британији.
Британска влада је саопштила да остаје посвећена побољшању превенције, откривања и контроле туберкулозе фокусирајући се на групе које су највише изложене ризику.
УКХСА је такође објавила нове доказе стручњака како би информисала предстојећи Национални акциони план за период 2026–2031, који ће имати за циљ смањење стопе преноса и побољшање приступа тестирању и лечењу.
Бум болести и веза са мигрантима
Болест је добила свој надимак „викторијанска” јер је некада била водећи узрок смрти у Британији 19. века — позната по томе што је однела животе личности попут сестара Бронте — пре него што су мере јавног здравља и антибиотици довели до наглог пада броја случајева током 20. века.
У фебруару је UKHSA упозорила да су растуће миграције и повратак глобалних путовања након пандемије подстакли „поновну појаву, поновно успостављање и поновни бум” туберкулозе у Британији.
Званичници су рекли да је пораст толико значајан да Велика Британија ризикује да изгуби статус „ниске инциденце” који је добила Светска здравствена организација, а који се додељује само земљама са мање од десет случајева на 100.000 људи.