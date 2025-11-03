overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ОД СРЕДЕ НОВИ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА КОД ПРЕЉИНЕ Овако ће се путовати док се Моравски коридор спаја с Милошем Великим

03.11.2025. 17:59 18:25
Пише:
Дневник
Извор:
RINA
Коментари (0)
прељина
Фото: РИНА/Илустрација

ЧАЧАК: Због изградње саобраћајне везе између два ауто-пута Милоша Великог и Моравског коридора у среду 5. новембра доћи ће до измена режима саобраћаја.

- Планирано је затварање денивелисане раскрснице „Прељина“ за саобраћај моторних возила и преусмеравање саобраћаја на алтернативне путне правце. Измена режима саобраћаја је предвиђена на државним путевима IА-А2, IB-22 и обилазници око Горњег Милановца, потврђено је за РИНУ у ЈП Коридори Србије.

Током затварања денивелисане раскрснице „Прељина“ саобраћај ће се, ка одредиштима Чачак и Краљево, одвијати на следећи начин:

За кориснике који из правца Београда иду за Чачак / Краљево, важиће следећа путања кретања: државни пут IА реда ознака пута А2 → искључење на денивелисаној раскрсници „Таково“ → државни пут IIА реда ознака пута 177 → државни пут IB реда ознака пута 22 и државни пут IB реда ознака пута 23.

коридор
Фото: РИНА/Илустрација

За кориснике који из правца Пожеге иду ка Чачку / Краљеву, важиће следећа путања кретања: државни пут IА реда ознака пута А2 → искључење на денивелисаној раскрсници „Паковраће“ → државни пут IB реда ознака пута 23 и даље државни пут IB реда ознака пута 22.

На обилазној путањи, на свим карактеристичним локацијама, предвиђена је адекватна путоказна сигнализација за вођење саобраћаја.

Планирано је да ови радови трају до 20. децембра 2025. године.

ауто-пут милош велики моравски коридор измена режима саобраћаја
Извор:
RINA
Пише:
Дневник
