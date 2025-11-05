ОПЉАЧКАЛИ МЕСАРУ И МЕШТАНИНА У ЧАНТАВИРУ Лисице за двојицу осумњичених
Полиција у Суботици расветлила је две тешке крађе и ухапсила Р. К. (1978) и А. К. (2006) из околине Суботице због постојања основа сумње да су извршили ова кривична дела.
Они се сумњиче да су пре четири дана на улици у Чантавиру, пришли четрдесетдеветогодишњем мушкарцу, одгурнули га и из џепа му украли новчаник.
Такође, сумња се да су исте вечери заједно са једним седамнаестогодишњаком, против кога ће бити поднета кривична пријава у редовном поступку због постојања основа сумње да је извршио кривично дело тешка крађа, провалили у месару у Чантавиру, одакле су отуђили сухомеснате производе и новац.
Претресом кућа које су осумњичени користили, полиција је пронашла део украдених ствари које ће бити враћене власнику.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Суботици, Р. К. и А. К. је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.