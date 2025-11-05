ПАО С ВАГИЦОМ И ДРОГОМ Полиција претресом стана открила дилера
05.11.2025. 11:32 11:53
Полиција у Беочину ухапсили су Д. О. (1999) из овог места, због постајања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Како је наведено у саопшењу МУП-а прегледом осумњиченог и претресом његовог стана, полиција је пронашла кокаин, марихуану и вагу за прецизно мерење.
Д. О. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу у Новом Саду.