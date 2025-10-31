clear sky
УХАПШЕН МУШКАРАЦ ЗБОГ ДРОГЕ Полиција пронашла преко 9 килограма марихуане у викендици

Припадници Министарства унутрашњих послова у Смедереву, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у том граду, ухапсили су данас Б. Н. (56) из Велике Плане, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Како је саопштено из ПУ Смедерево, полицијски службеници су приликом претреса куће и викендице осумњиченог, у Великој Плани, пронашли више од девет килограма марихуане.

Осумњиченом ће бити одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен вишем јавном тужиоцу у Смедереву.

